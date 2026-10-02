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Цифровизация Внедрения
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НКК «Машиностроение» и «Эремекс» интегрировали PLM-платформу САРУС+ и САПР Delta Design

НКК «Машиностроение», разработчик PLM-платформы САРУС+, и компания «Эремекс», разработчик САПР Delta Design, объявляют о завершении работ по созданию прямой интеграции между платформой управления жизненным циклом изделия САРУС+ и системой автоматизированного проектирования электронных устройств Delta Design. Созданное интеграционное решение устраняет разрыв в проектировании печатных плат и механических узлов, обеспечивая бесшовный обмен данными между конструкторами-схемотехниками и системой управления инженерными данными предприятия. Об этом CNews сообщили представители НКК.

Интеграция PLM-платформы САРУС+ и САПР Delta Design обеспечивает сквозной цикл проектирования электронных изделий (EDA) под контролем PLM-системы. Это позволяет предприятиям радиоэлектронной и приборостроительной отраслей вывести процесс разработки на новый уровень управляемости и прозрачности на всех этапах создания изделия.

Интеграция также предоставляет ряд ключевых преимуществ для предприятий. Прежде всего, это автоматическая передача данных: спецификации элементов, принципиальные схемы и топология печатных плат из Delta Design транслируются в состав изделия в PLM-платформе САРУС+ без ручного переноса, что минимизирует риск ошибок и ускоряет подготовку производства.

Благодаря единому источнику данных все участники проекта — конструкторы, технологи и снабженцы — работают с актуальной версией информации, исключая ситуации с использованием устаревших файлов и спецификаций.

Интеграция также позволяет выстроить сквозную коллективную работу, когда сложные изделия разрабатываются согласованно распределенной группой специалистов из разных подразделений в едином цифровом пространстве.

Особое внимание уделено управлению изменениями: любые правки в электрической схеме или конструкции печатного узла, внесенные в Delta Design, фиксируются в САРУС+ как новые ревизии, обеспечивая полную прослеживаемость на всех этапах жизненного цикла изделия. При этом централизованное хранение подлинников — файлов трассировки, Gerber-файлов, чертежей и схем — в PLM-платформе со строгим разграничением прав доступа гарантирует сохранность интеллектуальной собственности предприятия.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Также оба продукта являются импортонезависимыми решениями, построенными на доверенных компонентах, что полностью соответствует курсу на обеспечение технологического суверенитета российской промышленности.

«Интеграция САРУС+ и Delta Design позволяет предприятиям связать схемотехнику и систему управления инженерными данными в едином контуре. Теперь управление жизненным циклом изделия начинается уже на этапе проектирования, а не после него. Это упрощает работу конструкторов и технологов, сокращает ручной труд и снижает риски ошибок», — сказал Александр Ахметов, руководитель направления по интеграции продуктов НКК «Машиностроение».

«Интеграционные возможности с системами класса PLM являются одним из ключевых требований наших клиентов для промышленного внедрения. САПР Delta Design изначально проектировалась как инструмент для сквозного проектирования. Благодаря совместной работе с командой НКК «Машиностроение» мы предоставляем заказчикам готовое решение, позволяющее полностью контролировать процесс разработки печатных плат в рамках корпоративного контура управления данными», — сказал Илья Скворцов, руководитель отдела внедрения «Эремекс».

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