НКК «Машиностроение» и «Эремекс» интегрировали PLM-платформу САРУС+ и САПР Delta Design

НКК «Машиностроение», разработчик PLM-платформы САРУС+, и компания «Эремекс», разработчик САПР Delta Design, объявляют о завершении работ по созданию прямой интеграции между платформой управления жизненным циклом изделия САРУС+ и системой автоматизированного проектирования электронных устройств Delta Design. Созданное интеграционное решение устраняет разрыв в проектировании печатных плат и механических узлов, обеспечивая бесшовный обмен данными между конструкторами-схемотехниками и системой управления инженерными данными предприятия. Об этом CNews сообщили представители НКК.

Интеграция PLM-платформы САРУС+ и САПР Delta Design обеспечивает сквозной цикл проектирования электронных изделий (EDA) под контролем PLM-системы. Это позволяет предприятиям радиоэлектронной и приборостроительной отраслей вывести процесс разработки на новый уровень управляемости и прозрачности на всех этапах создания изделия.

Интеграция также предоставляет ряд ключевых преимуществ для предприятий. Прежде всего, это автоматическая передача данных: спецификации элементов, принципиальные схемы и топология печатных плат из Delta Design транслируются в состав изделия в PLM-платформе САРУС+ без ручного переноса, что минимизирует риск ошибок и ускоряет подготовку производства.

Благодаря единому источнику данных все участники проекта — конструкторы, технологи и снабженцы — работают с актуальной версией информации, исключая ситуации с использованием устаревших файлов и спецификаций.

Интеграция также позволяет выстроить сквозную коллективную работу, когда сложные изделия разрабатываются согласованно распределенной группой специалистов из разных подразделений в едином цифровом пространстве.

Особое внимание уделено управлению изменениями: любые правки в электрической схеме или конструкции печатного узла, внесенные в Delta Design, фиксируются в САРУС+ как новые ревизии, обеспечивая полную прослеживаемость на всех этапах жизненного цикла изделия. При этом централизованное хранение подлинников — файлов трассировки, Gerber-файлов, чертежей и схем — в PLM-платформе со строгим разграничением прав доступа гарантирует сохранность интеллектуальной собственности предприятия.

Также оба продукта являются импортонезависимыми решениями, построенными на доверенных компонентах, что полностью соответствует курсу на обеспечение технологического суверенитета российской промышленности.

«Интеграция САРУС+ и Delta Design позволяет предприятиям связать схемотехнику и систему управления инженерными данными в едином контуре. Теперь управление жизненным циклом изделия начинается уже на этапе проектирования, а не после него. Это упрощает работу конструкторов и технологов, сокращает ручной труд и снижает риски ошибок», — сказал Александр Ахметов, руководитель направления по интеграции продуктов НКК «Машиностроение».

«Интеграционные возможности с системами класса PLM являются одним из ключевых требований наших клиентов для промышленного внедрения. САПР Delta Design изначально проектировалась как инструмент для сквозного проектирования. Благодаря совместной работе с командой НКК «Машиностроение» мы предоставляем заказчикам готовое решение, позволяющее полностью контролировать процесс разработки печатных плат в рамках корпоративного контура управления данными», — сказал Илья Скворцов, руководитель отдела внедрения «Эремекс».