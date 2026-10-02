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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202241
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Мероприятия 894

Ахметов Александр

СОБЫТИЯ


02.10.2026 НКК «Машиностроение» и «Эремекс» интегрировали PLM-платформу САРУС+ и САПР Delta Design 1
01.08.2019 «СКБ Контур» запустил сервис для создания интернет-магазинов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ахметов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12795 1
Эремекс - Eremex 18 1
НКК - ГКС - НКК Машиностроение 7 1
Yandex - Яндекс 9369 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1368 1
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 300 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием - Товарная матрица - Ассортиментная матрица - OSA - On-Shelf Availability - наличие товара на полках сетевых магазинов 350 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13801 1
СКБ Контур - Контур.Клик 1 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1311 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5895 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476506, в очереди разбора - 724000.
Создано именных указателей - 202241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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