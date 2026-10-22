Компания «Аскон» представила обновленное PLM-решение для управления жизненным циклом изделия в машиностроении. Комплекс программных продуктов и методология реализуют сквозные процессы в инженерии: управление требованиями, системно-инженерный подход, управление сложными конфигурациями, версионностью изделий и разработкой эксплуатационной документации. В единой цифровой среде работают конструкторские бюро, технологические и производственные цепочки – от концепции изделия до его эксплуатации. Об этом CNews сообщил представитель компании «Аскон».

Продолжает развиваться направление композитов: в проектировании технологических процессов учтена специфика полимерных композитных материалов (ПКМ) от структуры до режимов формообразования.

До версии 24.1 обновлены продукты, входящие в состав PLM-решения «Аскон»: «Лоцман:PLM» – система управления инженерными данными и жизненным циклом изделия; «Вертикаль» – система автоматизированного проектирования технологических процессов; «Полином:MDM» – система управления нормативно-справочной информацией промышленного предприятия.

В «Лоцман:PLM» сокращается количество рутинных операций в пользу инженерии на всех этапах работы с изделием. В новой версии еще больше автоматизирована работа с объектами, расширены возможности формирования спецификаций, добавлены новые инструменты сравнения конструкторской и технологической структур изделия.

Визуальный редактор позволяет с помощью наглядных блок-схем формировать алгоритмы отбора данных для серверных отчетов. Редактор поддерживает методы API сервера приложений «Лоцман:PLM» без участия узкоспециализированных программистов.

В поддержку процессов проектирования радиоэлектронной аппаратуры развивается синхронизация «Лоцман:PLM» с системой проектирования «Компас-3D» и САПР электроники Delta Design («Эремекс»). Встроенные инструменты интеграции теперь позволят конструктору синхронизировать структуру печатной платы как с разрабатываемым проектом в Delta Design, так и с 3D-моделью, выполненной в «Компас-3D». Проверка согласованности данных на любом этапе, особенно после изменений, предотвратит передачу в производство неактуальной документации.

САПР технологических процессов «Вертикаль» отвечает на всё более широкое применение композитных материалов в авиастроении, судостроении, автопроме, космической отрасли. В новой версии системы все технологические данные для ПКМ собраны в едином техпроцессе: разработка операций, назначение оснастки и получение режимов формообразования. Это обеспечивает полный цикл проектирования и изготовления изделий, требующих высокую удельную прочность, коррозионную стойкость, усталостную прочность в сочетании с незначительными массогабаритными показателями.

Технолог в «Вертикаль 24.1» проводит изделие через несколько этапов: получение конструкторских данных о композитной структуре и слоях материала; назначение основного материала и материала-заполнителя; выбор операций и переходов формообразования; подбор оборудования и режимов формообразования; формирование комплекта документации.

Для описания техпроцессов ПКМ в системе расширена модель данных, добавлены настройки команд и вкладок для разработки полного цикла формообразования композитных структур в дереве техпроцесса. Для нового передела выполнены настройки формирователя отчетов. Система позволяет формировать необходимые карты и комплекты техпроцесса на ПКМ.

Обновление «Полином:MDM» принесло ускорение поиска по большому объему данных. В веб-версии в быстром поиске появилась «навигационная цепочка», показывающая путь до объекта в структуре справочника. Результаты поиска отображаются нагляднее в отдельной вкладке браузера, а выбор области поиска сужает круг и сокращает объем выдачи.

Продукты версии 24.1 совместимы с «Компас-3D v25».

Поддерживаются отечественные СУБД: Postgres Pro, Tantor и Platform V Pangolin DB.

Серверные части «Лоцман:PLM» и «Полином:MDM» работают на отечественных операционных системах: Astra Linux, «Альт Сервер», «Ред ОС».