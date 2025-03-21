Дефицит программистов и инженеров в России искоренят завозом иностранных ИТ-шников. Власти радикально упрощают им получение вида на жительство

Минтруд опубликовал предварительный перечень профессий, наличие которых даст право иностранным специалистам получить ВНЖ в России по очень упрощенной схеме. Список сократился примерно в семь раз и теперь почти полностью состоит из ИТ- и инженерных профессий. Иностранцы и лица без гражданства смогут претендовать ВНЖ без предварительного получения разрешения на временное проживание.

Добро пожаловать в Россию

Российский Минтруд разместил на федпортале проектов нормативных правовых актов проект приказа об утверждении списка профессий, должностей и специальностей для упрощенного получения вида на жительство в России. Он затрагивает не только иностранных граждан, но и лиц без гражданства как такового.

Упрощенная схема получения ВНЖ позволяет претендовать на него без предварительного получения разрешения на временное проживание в России. Предложенный Минтрудом перечень состоит из 31 пункта, и подавляющее большинство из них – это либо инженерная, либо ИТ-специальность.

Документ опубликован 19 марта 2025 г. и на момент выхода материала находился на стадии общественного обсуждения, которое продлится до 2 апреля 2025 г. По сути, он предлагает не только предоставлять упрощенное получение ВНЖ в основном инженерам и ИТ-шникам, но лишить такой возможности людей множества иных профессий.

Государственная Дума Закрепиться в России иностранным инженерам и айтишникам станет проще

Действующий аналогичный перечень состоит из более чем 200 пунктов. Это и педагоги, и медики, и строители, а также электрики, сельхоз-работники, геологи, токари, бурильщики, математики и многие другие.

Кто остался в списке

Минтруд сократило перечень профессий, представители которых могут упрощенно получить ВНЖ в России, всего до двух разделов, хотя раньше их было 14. Первый вмещает 29 пунктов и называется «Работники в сфере промышленности и производства»

Во втором, названном «Работники в сфере науки», осталось лишь два пункта, и оба они относятся к ИТ-сфере. Первый – это «аналитик больших данных (в сфере астрофизики, в сфере генетики)», второй – «квантовый инженер‑программист (в сфере квантовой физики; в сфере методик уменьшения либо исправления ошибок)».

В первом разделе к ИТ-профессиям относятся, помимо прочих, «инженер-программист (в сфере робототехники; в сфере авиастроения)», «инженер-проектировщик (в сфере связи (телекоммуникаций)», «квантовый инженер-программист (в сфере квантовой электроники, разработки квантовых компьютеров и коммуникаций)», «программист (в сфере беспилотных транспортных средств)» и «аналитик больших данных (в сфере промышленности)».

Превалируют в списке в первую очередь именно инженерные специальности без уклона в ИТ. В их числе: «инженер по полимерным композиционным материалам (в сфере технологий производства изделий из полимерных композиционных материалов)», «инженер по ремонту (в сфере установок электронно-лучевой литографии, установок эпитаксии, оптического оборудования)», «инженер-механик (в сфере электронно-лучевой литографии, установок эпитаксии, оптического оборудования)» и др.

Также приведено несколько рабочих специальностей. Это «слесарь механосборочных работ (в сфере судостроения)», «слесарь по ремонту летательных аппаратов (в сфере авиастроения)», «слесарь по ремонту подвижного состава (в сфере машиностроения)», «слесарь по ремонту технологических установок (в сфере машиностроения)», «слесарь-сборщик летательных аппаратов (в сфере авиастроения, в сфере машиностроения)», «слесарь-судоремонтник (в сфере судостроения)», «судокорпусник-ремонтник (в сфере судостроения)», «трубопроводчик судовой (в сфере судостроения)», и «электромонтажник судовой (в сфере судостроения)».

Одно упрощение за другим

В России на протяжении многих лет фиксируется острый дефицит ИТ-кадров – по разным подсчетам, нехватка достигает 1 млн человек. CNews писал, что компании даже начали нанимать африканских ИТ-шников, чтобы закрыть пробелы в штатном расписании. К тому же это помогает им сокращать операционные расходы, так как платят они им меньше, чем их российским коллегам.

Российские власти со своей стороны упрощают процесс трудоустройства иностранных ИТ-шников в стране. Как сообщал CNews, в марте 2023 г. МВД появилось разъяснение для иностранных ИТ-шников и их родственников относительно того, как именно и при соблюдении каких условий они могут легализоваться в России, получив бессрочный вид на жительство.

«Для иностранных граждан, являющихся специалистами в сфере информационных технологий, упрощена процедура трудоустройства и получения вида на жительство в России», – говорилось в заявлении.

К сообщению прилагалось множество пояснений. «Работодатели (аккредитованные ИТ-компании) привлекают данных специалистов без получения разрешения на привлечение и использование работников, – говорилось в одном из них. – Подтверждением наличия у организации государственной аккредитации является запись в реестре аккредитованных ИТ-компаний, сведения о которой размещены в открытом доступе в разделе “Аккредитация ИТ-компаний” (на сайте Минцифры – прим. CNews)».

Что не менее важно, упрощенная процедура касалась не только самих ИТ-специалистов, но и всех их родственников сразу в пяти поколениях, притом даже не только ближайших. «Иностранному ИT-специалисту, осуществляющему трудовую деятельность в аккредитованной ИТ-компании, а также членам его семьи, включая супруга (супругу), детей (в том числе усыновленных), супругов детей, родителей (в том числе приемных), супругов родителей, бабушек, дедушек, внуков, предоставлено право на получение вида на жительство в России без срока действия в упрощенном порядке», – было отмечено в заявлении МВД.

Одни сюда, другие отсюда

Пока российские власти упрощают натурализацию в России иностранным ИТ-специалистам и инженерам, их российские коллеги тоже жаждут получить вид на жительство, но только за пределами России. В апреле 2024 г. CNews писал, что спрос на получение ВНЖ в Старом свете среди российских ИТ-шников с начала 2024 г. вырос на 233% (статистика статистику консалтингового агентства Garant In).

Согласно информации Garant In, в вопросе страны постоянного проживания российские ИТ-специалисты чаще всего отдают предпочтение Франции. Около 80% запросов на ВНЖ в Европе приходилось именно на эту страну, а второе место удерживала Италия с долей в 10%.