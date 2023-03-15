МВД объяснило, как легализоваться в России иностранным ИТ-шникам и их семьям в пяти поколениях

На официальном сайте МВД появилось разъяснение для иностранных ИТ-шников и их родственников относительно того, как именно и при соблюдении каких условий они могут легализоваться в России, получив бессрочный вид на жительство.

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Министерство внутренних дел России (МВД) выпустило обращение к иностранным ИТ-специалистам и членам их семей, в котором объяснило нюансы правовых новшеств, касающихся снятия административных барьеров для их легализации на территории нашей страны.

«Для иностранных граждан, являющихся специалистами в сфере информационных технологий, упрощена процедура трудоустройства и получения вида на жительство в Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства на его официальном сайте.

Из пояснений министерства следует, что иностранные ИТ-шники вправе заключать трудовой или гражданско-правовой договор на выполнение работ с аккредитованными при Минцифры российскими ИТ-компаниями без оформления разрешения на работу или патента.

Фото: МВД МВД разъяснило нюансы получения бессрочного вида на жительство в России для иностранных ИТ-шников

«Работодатели (аккредитованные ИТ-компании) привлекают данных специалистов без получения разрешения на привлечение и использование работников, — уточняет МВД. — Подтверждением наличия у организации государственной аккредитации является запись в реестре аккредитованных ИТ-компаний, сведения о которой размещены в открытом доступе в разделе “Аккредитация ИТ-компаний” (на сайте Минцифры; — прим. CNews)».

Примем всех — от мала до велика

Упрощенная процедура натурализации в России касается не только самих ИТ-шников, но и всех их ближайших (и даже не совсем) родственников в пяти поколениях.

«Иностранному ИT-специалисту, осуществляющему трудовую деятельность в аккредитованной ИТ-компании, а также членам его семьи, включая супруга (супругу), детей (в том числе усыновленных), супругов детей, родителей (в том числе приемных), супругов родителей, бабушек, дедушек, внуков, предоставлено право на получение вида на жительство в Российской Федерации без срока действия в упрощенном порядке», — говорится в обращении.

Как правильно легализоваться

Для получения вида на жительство ИT-специалисту и членам его семьи необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД по избранному месту постоянного проживания. Срок рассмотрения заявления о выдаче вида на жительство в России составляет три месяца.

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Помимо основных документов, необходимых для подачи заявления о выдаче вида на жительство, иностранным ИT-специалистом дополнительно представляются российский трудовой или гражданско-правовой договор, заключенный с аккредитованной ИТ-компанией, документ об ИТ-образовании и (или) о ИТ-квалификации, а также документы, подтверждающие степень родства членов семьи.

С более подробной информацией о необходимых документах МВД рекомендует ИТ-шникам ознакомиться на официальном сайте министерств в разделе «Государственные услуги — главного управления по вопросам миграции МВД — выдача вида на жительство».

Закон — без проволочек

Отметим, что тематический закон, упрощающий процедуру легализации в России иностранных ИТ-шников, был принят еще в конце июня 2022 г. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 28 апреля 2022 г., а ровно два месяца спустя он уже был утвержден Президентом России Владимиром Путиным и официально опубликован.

Более того, в изначальном тексте документа подразумевалось, что его вступление в силу должно состояться с изрядной задержкой после подписания: в стартовой версии на сайте Госдумы речь идет о 90 днях, в пояснительной записке — о 190 днях. В итоге законодатели решили обойтись без проволочек вовсе — документ вступил в силу сразу же после официального опубликования.