Обычный инженер за 10 минут починил программу на Fortran, над которой программисты бились месяцами, и стал лучшим другом жестокого ИТ-директора

Инженер нашел ошибку в программном коде, написанном на Fortran, из-за которой ответственный софт зависал в самые неподходящие моменты. Профильные специалисты на протяжении нескольких месяцев не могли отыскать проблему, что вызвало гнев у ИТ-директора известного своим свирепым нравом. Подвиг инженера моментально успокоил его, и тот проникся к своему спасителю симпатией и глубоким уважением.

Иногда нужен взгляд со стороны

В некоторых случая решение проблемы, с которой не могут справиться профильные специалисты, может найтись совершенно посторонний человек с совсем не подходящими для этого навыками. Издание The Register приводит историю Бориса (Boris) технического специалиста – инженера, который своими силами и в кратчайшие сроки починил очень важную и сложную программу.

Ситуация, в которой оказался Борис, произошла очень много лет назад, когда даже в очень крупных ИТ-компаниях «сердцем» ИТ-инфраструктуры были не небольшие современные стоечные серверы, а гигантские и очень древние по нынешним меркам мейнфреймы. Борис работал в компании, оказывавшей различные услуги технического плана клиентам, среди которых была и неназванная «крупная международная автомобильная компания» (a large international automotive company).

Эта компания запускала программу для планирования производства на стареньком мейнфрейме с ленточными накопителями. Программа регулярно работала некорректно, а у ИТ-директора компании был очень вспыльчивый характер. «Его знали и боялись как человека, который ел службу поддержки на завтрак», – сообщил Борис The Register.

Нейросеть «Кандинский» В некоторых случаях идеи непрофильных специалистов могут быть более полезными

Борису не по своей воле пришлось столкнуться с ним лицом к лицу, но он сумел заслужить его уважение после того, как столь ответственная программа, постоянно сбоящая, внезапно начала работать корректно. Борис исправил ее за 10 минут, хотя программисты бились над ней месяцами.

Произвольные зависания

Борис, судя по всему, был в числе последних, кто, по мнению его руководства, имел хоть какой-то шанс исправить глючное приложение, потому что до него в офис автомобильной компании вызывали других специалистов, притом именно тех, кто специализируется на программном обеспечении. Вслед за ними отправились и эксперты по аппаратному обеспечению, потому что проблема в ПО найдена не была.

«Иногда приложение для планирования внезапно зависало в произвольные моменты без какой-либо очевидной причины, – сказал Борис The Register. – Это было очень неприятно, поскольку задержки в доступности производственных графиков мешали работе завода, что стоило серьезных денег».

Никто так и не смог определить причину зависаний. Все, кто проверял работу мейнфрейма до Бориса, уверяли, что машина работает как положено, а все ее системы в полном порядке.

Последнее средство

Тестирование мейнфрейма и всех его систем растянулось на месяцы, и автомобильная компания как клиент едва ли была довольна этим. Под конец разгневанный ИТ-директор компании начал громко заявлять о необходимости выплаты его компании компенсации и об утилизации мэйнфрейма.

В отчаянии руководство Бориса поручило ему разобраться в ситуации, но он не был в восторге от этого. Во-первых, он знал о характере ИТ-директора, во-вторых, его навыки – инженерные и научные – явно не были применимы к ситуации с неработающим программным кодом. К тому же он ровным счетом ничего не знал о планировании сборочных линий на автомобильном заводе.

И все же Борис согласился на эту работу. Он посетил офис автомобильной компании, где, по его словам, на него тут же «накричал и принялся угрожать ИТ-директор» (was quickly shouted at and threatened by the IT director).

Борис смог сохранить самообладание и попросил у ИТ-директора исходный код приложения. «К счастью, он был на Fortran – одном из языков программирования, с которым я был очень хорошо знаком», – сказал он The Register.

Как оказалось, проблема, с которой не справились ни программисты, ни эксперты по мейнфреймам, таилась именно в исходном коде. Борис нашел и исправил ее всего за 10 минут, притом решение оказалось максимально простым и очевидным.

После выявления ошибки в коде Борис устранил ее, перекомпилировал программу, запустил ее и понял, что проблема, над которой его коллеги бились месяцами, была решена.

Случайности бывают полезны

По словам Бориса, то, что он сделал, было, по большому счету, удачным стечением обстоятельств, то есть случайностью. К тому же, починив мейнфрейм, он нажил себе личных проблем, потому что жесткий ИТ-директор моментально проникся к нему симпатией.

«С тех пор я навсегда стал его «ключевым» лицом, к которому он обращался за советом практически по всем вопросам, от выбора оборудования до разработки приложений, и все относились ко мне с почтением и должным уровнем уважения», – сказал он изданию.

Но Борис знал, что это не может продолжаться долго, потому что то, что он смог исправить программу, было всего лишь случайностью, что ему просто повезло. Поэтому он жил в страхе, что ИТ-директор рано или поздно поймет, и тогда он сменит милость на гнев и обрушит этот гнев на него в полной мере.

«К счастью, меня перевели за границу по другому проекту, прежде чем все стало очевидным», – подытожил Борис.