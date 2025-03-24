«Газинформсервис» усиливает киберзащиту России: обучили инженеров еще четырех ключевых регионов

Компания «Газинформсервис» поддерживает динамичный темп работы, продолжая серию обучающих курсов по продуктам Efros Defence Operations и Jatoba. Новые интенсивы прошли во Владивостоке, Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге, собрав порядка 100 инженеров компаний-партнеров. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервиса».

Постоянное повышение квалификации в области кибербезопасности — критически важный фактор для обеспечения надежной защиты бизнеса и государства. В динамично меняющейся среде киберугроз специалистам важно держать руку на пульсе и оперативно реагировать на новые вызовы. Двухдневная программа интенсивов предоставила участникам актуальные знания об отрасли, включая теоретическую часть и практические занятия по развёртыванию ключевых модулей продуктов компании «Газинформсервис» и работе с ними.

«Мы стремимся обеспечивать партнеров всеми необходимыми знаниями и инструментами для эффективной работы с нашими решениями, — сказал Игорь Закурдаев, руководитель направления по работе с партнерами компании «Газинформсервис». — Такие интенсивы — важная часть нашей стратегии по развитию партнёрской сети и повышению уровня кибербезопасности в России. Обмен опытом и обратная связь, которую мы получаем от участников, неоценимы для дальнейшего совершенствования продуктов».

Серия обучающих интенсивов — часть масштабной программы повышения уровня осведомленности партнеров о продуктах компании «Газинформсервис». Это взаимовыгодное сотрудничество, которое усиливает связь между вендором и интегратором.