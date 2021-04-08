Atos названа лидером магического квадранта Gartner в области поддержки управляемых рабочих мест в Европе и Северной Америке

Atos объявила о том, что в феврале 2021 г. она была названа лидером магического квадранта Gartner в области поддержки управляемых рабочих мест в Европе и Северной Америке, основываясь на критериях «компетенции в реализации» и «полнота видения». Уже пятый год подряд Atos становится лидером в Европе и четвертый год – в Северной Америке.

Предлагая комплексные услуги в области поддержки рабочих мест, Atos фокусируется на опыте сотрудников, стремясь обеспечить высокие бизнес-результаты, использование технических инноваций и четкие условия коммерческих проектов. Он помогает своим клиентам расширить возможности с помощью технологий, чтобы их сотрудники могли приспособиться к современному миру и процветать в нем.

Atos сыграла важную роль в поддержке своих клиентов в течение последнего года, гарантируя непрерывность работы бизнеса с помощью безопасной и гибкой цифровой среды, адаптировавшейся к вызовам, с которыми столкнулись сотрудники, работающие из разных точек мира, поскольку удаленный формат работы стал нормой для многих.

«Признание нас лидером магического квадранта Gartner пятый год подряд в Европе и четвертый – в Северной Америке наполняет нас гордостью и в нынешних условиях становится еще более значимым для нас. Мы считаем, что признание наших заслуг экспертами Gartner отражает преимущество нашего комплексного предложения и наши серьезные намерения продолжать поддерживать наших клиентов в этот трудный период и помогать в переходе к новой норме, - сказал Джо Дебекер, директор по глобальной операционной деятельности Atos. - Способы работы, меняются сейчас быстрее, чем на любом другом этапе нашей жизни. Atos сосредоточен на предоставлении наилучшего опыта для клиентов и ориентирован на достижение высочайшего уровня благополучия и эффективности их сотрудников с помощью технологий, необходимых бизнесу для достижения высоких результатов в наши дни. По мере того, как мы приспосабливаемся к новым гибридным моделям работы, наш целостный подход улучшает взаимодействие людей и технологий, что приводит к расширению возможностей в новом мире труда».

Магический квадрант оценивал 19 поставщиков услуг на основе их способности предоставлять услуги в области управляемых рабочих мест по всей Европе и 20 поставщиков услуг в отчете, ориентированном на Северную Америку.