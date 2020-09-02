Atos в России запустила проект международной поддержки пользователей Peri

Atos успешно запустила проект по глобальной поддержке компании Peri, одного из крупнейших в мире производителей и поставщиков строительного оборудования.

Со старта долгосрочного контракта, который начал свое действие в ноябре 2019 г., Atos успешно реализовал три вступительные фазы, обеспечив централизованную поддержку более 7 тыс. сотрудников Peri из 56 стран, при этом не только повысив качество обслуживания, а также индекс удовлетворенности пользователей, но и снизив затраты на сервис.

«В разных регионах присутствия Peri служба ИТ-поддержки была разрознена – где-то работа велась с локальными подрядчиками, где-то задачи решались собственными силами компании. Синергия с Atos позволила унифицировать сервис, выработать единую концепцию отслеживания результатов и определить ключевые показатели эффективности, что несомненно упростило как процесс обращения в поддержку, так и ее контроль со стороны руководства», – сказал Павел Пузанов, руководитель IT HUB Восточной и Северной Европы, компания Peri

На текущем этапе Atos полностью обеспечивает первую линию поддержки, которая включает в себя ежедневную обработку запросов сотрудников, управление инцидентами, информационное сопровождение, управление доступом, а также поддержку бизнес-приложений. Сейчас Atos начинает следующую фазу проекта, которая позволит обеспечить вторую линию поддержки для пользователей Peri. В процессе разработки и обсуждения находятся новые направления цифровой трансформации клиента.

«Вступив в операционную фазу проекта в момент всемирного кризиса пандемии, когда сотрудники резко переходят на удаленный режим работы, а специфика запросов пользователей приобретает другой характер в связи с изменениями в компании, нам все же удалось своевременно среагировать на сложившиеся обстоятельства и гибко подойти к оказанию услуг в период COVID-19, при этом соблюдая все условия SLA», – отметил Сергей Клюев, директор департамента инфраструктуры и ИТ-сервисов Atos в России.

Проект по международной поддержке пользователей Peri стал одним из самых масштабных проектов Atos в России по своей географии. Предоставляя сервис на русском, английском и немецком языках, Atos удалось удовлетворить высокие запросы клиента к уровню языковой подготовки команды, оперативно собрав команду квалифицированных специалистов.

«Благодаря сотрудничеству с Peri наши специалисты получили возможность в очередной раз продемонстрировать экспертизу Atos в России на международном рынке, оказывая качественный сервис для более чем 7 тыс. пользователей по всему миру. Мы открыты к дальнейшим совместным проектам и готовы гибко оказывать поддержку клиента в меняющихся условиях рынка», – сказал Эдгарс Пузо, генеральный директор Atos в России и СНГ.