Atos разработала план по реализации стратегии ИТ-развития холдинга «Рольф»

Atos разработала план по реализации стратегии ИТ-развития крупнейшего дилерского холдинга по продаже автомобилей в России «Рольф». Данный план включает в себя поддержку сетевого оборудования дилерских центров, а также обеспечение целостной облачной ИТ-инфраструктуры «Рольф».

Поддержка сетевого оборудования компанией Atos обеспечивает дилерские центры «Рольф» высоким уровнем производительности ИТ-сервисов и способствует экономии средств. Благодаря ИТ-модернизации компания становится еще более гибкой и клиентоориентированной. Проект реализуется с учётом стратегии «Рольф» по оптимизации системы хранения и обработки массивов информации за счёт сокращения количества физического оборудования в дилерских центрах.

Приоритетным направлением для «Рольф» стала поддержка облачной инфраструктуры. Широкая экспертиза Atos в направлении облачных технологий содействует достижению главной цели «Рольф» – обеспечению лучшего сервиса для клиентов при помощи быстрого внедрения инноваций и повышения функциональности ИТ-сервисов.

«Нам удается без промедления реагировать на все изменения рынка, чему, безусловно, способствуют технологии. Сейчас мы видим необходимость постоянной актуализации цифровых сервисов с целью улучшения качества обслуживания клиентов. Благодаря плодотворному сотрудничеству с Atos нам удалось повысить эффективность и надежность наших ИТ-процессов, ускорить развертывание новых продуктов, а также гибко управлять доступными мощностями, что позволяет компании укреплять лидерские позиции на рынке», — прокомментировал Игорь Школин, директор по ИТ компании «Рольф».

«Atos сотрудничает с российскими компаниями уже почти 30 лет. За это время было реализовано множество проектов, однако каждый кейс для нас индивидуален: мы не используем шаблонов в работе с нашими клиентами, что помогает команде не просто предоставить заказчику именно то, что ему необходимо, но и получить колоссальный опыт в разных сферах. Мы с уверенностью можем сказать, что это сотрудничество стало выгодным для обеих сторон», — отмечает Эдгарс Пузо, генеральный директор Atos в России и СНГ.

Благодаря совместной работе были достигнуты такие результаты, как повышение эффективности программных сервисов, что способствует развитию клиентоориентированного и гибкого подхода компании «Рольф», а также делает систему предоставления услуг максимально удобной для конечных пользователей без увеличения расходов.

Начало сотрудничеству положила миграция порядка 100 серверов «Рольф» объёмом более 100 Тб данных из дилерских центров в облачные ЦОДы Atos в Москве и Санкт-Петербурге. Этот блок задач был осуществлен менее чем за 3 месяца.

«Профессиональная работа сотрудников Atos и оказанная ими ИТ-поддержка позволили провести миграцию серверов качественно и без влияния на работоспособность бизнес-приложений и критичных процессов «Рольф». Также это способствовало наращиванию инфраструктурной мощности и расширению позиций «Рольф» на рынках Москвы и Санкт-Петербурга. Осуществление проекта по переносу данных в облако и поддержке сетевого оборудования способствовало повышению функциональности сервисов и быстрому масштабированию технологий», — сообщил Михаил Лядов, директор индустрии «Ресурсы и услуги» Atos в России и СНГ.