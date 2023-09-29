Auxo в партнерстве с beeline cloud реализовывает процесс локализации ИТ-процессов для международной логистической компании

ИТ-компания Auxo совместно с российским облачным провайдером beeline cloud предоставляет услуги по миграции пользователей, серверов, бизнес-приложения из инфраструктуры заказчика в облачные ресурсы для международной логистической компании.

Основным требованием заказчика было осуществление миграции в короткие сроки без необходимых прав доступа и помощи со стороны глобального ИТ-департамента заказчика. За три месяца реализации проекта компания Auxo помогла успешно локализовать бизнес: провела аудит инфраструктуры заказчика и бизнес-приложений; произвела миграцию пользователей, OU и групп пользователей; обеспечила миграцию серверов и бизнес-приложений.

Решения были адаптированы под задачи и сроки клиента, учитывая всю сложность перехода.

«Перемены на рынке принесли изменения в деятельность некоторых компаний, в связи с чем компаниям необходимо гибко реагировать и оперативно проводить локализацию ИТ-инфраструктуры. Команда Auxo уже обладает экспертизой в этой области, и смогла предложить заказчику действенные решения для успешной реализации проекта. Обширный опыт работы позволил нам сократить сроки работы над проектом до минимальных», – сказал Михаил Лядов, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Auxo.

«Функциональность решений beeline cloud упрощает процессы миграции с одной инфраструктуры на другую. В кратчайшие сроки в новый домен были перенесены все ИТ-решения международной компании экспресс-доставки грузов и документов, лидера мирового логистического рынка. Совместно с Auxo мы продолжим реализовывать совместные проекты, чтобы компании могли оперативно начать использовать российские платформенные решения в своих ИТ-ландшафтах», – сказал Сергей Кондратьев, коммерческий директор beeline cloud.

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Миграция была завершена в установленные сроки и позволила локализовать критическую инфраструктуру заказчика. В процессе были перенесены 192 сервера, 2652 пользователя и 3580 доменных групп.

Auxo и российский облачный провайдер beeline cloud начали совместную работу в 2022 г., продолжают прорабатывать пути дальнейшего развития.