Atos модернизировала облачную ИТ-инфраструктуру SAP компании Inchcape

Atos модернизировала ИТ-комплекс компании Inchcape. В рамках реализованного проекта была усовершенствована облачная ИТ-инфраструктура заказчика при помощи миграции SAP-платформ из Великобритании в Россию на основной и резервный ЦОДы Atos.

Реализация проекта поспособствовала повышению безопасности данных Inchcape, а также увеличению производительности ключевой бизнес-системы.

В процессе миграции ИТ-комплекса Atos осуществила технический переезд SAP-систем заказчика с архитектуры Itanium на платформу х86 на базе серверов Bullsequana S. Кроме того, было реализовано решение катастрофоустойчивости, которое в случае критических ситуаций позволяет оперативно перенести все необходимые данные с основного в резервный центр обработки данных, тем самым обеспечивая непрерывность бизнес-процессов.

В ходе работы над проектом было организовано кросс-функциональное взаимодействие российской и международной команд Atos и Inchcape, что поспособствовало улучшению коммуникации между офисами и расширению локальной экспертизы.

«Мы всегда стремимся к оптимизации своих бизнес-процессов. В выборе подрядчика для модернизации SAP-комплекса мы учитывали его опыт работы в направлении SAP, поэтому решили сотрудничать с Atos. Благодаря этому партнерству нам удалось добиться поставленной цели в сжатые сроки, что особенно важно в нашей сфере. К достижениям проделанной работы мы можем отнести сокращение затрат на поддержание инфраструктуры, повышение безопасности данных пользователей, а также улучшение производительности», — отметил Тимофей Гераскин, управляющий директор Inchcape Россия.

Atos — партнер SAP уровня Platinum. Компании сотрудничают более 30 лет, и на сегодняшний день на счету Atos более 6,2 тыс. реализованных международных проектов по внедрению решений SAP в самых разных отраслях.

«Команда Atos уже получает положительные отзывы от клиента, что говорит о высоком уровне предоставляемого сервиса. Развитие технологий SAP — это одно из ключевых направлений компании, поэтому мы смогли предложить заказчику действенные решения для успешной реализации проекта. Обширный опыт работы позволил нам сократить сроки работы над проектом до минимальных», — сказал Михаил Лядов, директор индустрии «Ресурсы и услуги» Atos в России и СНГ

В процессе модернизации ИТ-комплекса удалось сократить количество серверов, что позволило снизить стоимость их обслуживания. К обновленной инфраструктуре Inchcape были подключены семь физических и 53 расположенных на них виртуальных сервера на восьми ландшафтах. На новые серверы были перенесены данные объемом 11 ТБ.

«Мы отметили высокую организованность команды исполнителя. На наш взгляд, именно это и помогло быстро завершить работу и добиться желаемого результата. Уже сейчас мы отмечаем высокую производительность модернизированной ИТ-инфраструктуры», — сказал Иван Бирюков, ИТ-директор Inchcape Россия и Северная Европа.

Atos будет предоставлять услуги облачного хостинга и поддерживать SAP-системы Inchcape в течение пяти лет после завершения модернизации.