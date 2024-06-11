АТАЧ выступит спонсором мероприятия CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ – лидеров

19 июня 2024г. в г. Москва состоится форум CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ – лидеров. АТАЧ выступает одним из спонсоров мероприятия, что предоставляет широкую возможность встретиться с участниками форума в формате оффлайн и обсудить насущные вопросы.

Команда Атач открыта для общения и обмена опытом о применении инновационного подхода к цифровизации бизнес-процессов и документов, об ошибках и успешных кейсах, и, главное, о преимуществах внедрения платформы цифровизации.

Атач – современная платформа цифровизации бизнес-процессов и документов с полнофункциональной версией и с инновационным подходом к работе с документами для решения любых задач крупных компаний, а также компаний малого и среднего бизнеса, и, в первую очередь, направлена на ускорение работы как пользователя в системе за счет продуманного для клиента интерфейса, так и для службы поддержки и сопровождения за счет гибкой административной панели с инструментами Low/No-code для изменений и добавления процессов без программирования.