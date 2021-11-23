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Бизнес Документооборот
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Чего ждет рынок от цифровизации документов в 2022 году

Для эффективного взаимодействия работников компании как офлайн, так и онлайн нужны быстрые, понятные и удобные цифровые решения.

Несколько лет назад тренды цифровизации документооборота были ориентированы на хаотичную модернизацию систем, обслуживать и масштабировать которые становилось все труднее. Теперь компаниям нужны решения, способные настраиваться без программирования, выдерживать темпы развития бизнеса и отвечать новым запросам. Такие системы должны обладать высоким быстродействием во всех режимах и интуитивно понятным интерфейсом.

«Цифровые решения для электронного документооборота, которые отвечают этим требованиям, наиболее востребованы, – комментирует Product Owner АТАЧ Дина Бахарева. – Их интерфейсы схожи с интерфейсами наиболее популярных цифровых продуктов и содержат только необходимые функции для решения конкретных задач. Поэтому пользователь сразу понимает, как использовать такую систему и не нуждается в обучении».

Наибольшую популярность в 2022 году, по мнению экспертов АТАЧ, приобретут решения с микросервисной архитектурой. В отличие от жестких монолитных систем, их легко использовать и внедрять. За счет Low Code компания собственными силами сопровождает решение, что гарантирует низкую стоимость поддержки и позволяет самостоятельно настраивать бизнес-процессы и связи между ними. А такие функции как открытое API обеспечивают бесшовную интеграцию со смежными системами. В результате пользователь имеет возможность производить необходимые действия с документами в одном окне.

Подробнее об трендах о цифровизации документооборота эксперт расскажет 25 ноября на конференции CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года». Зарегистрироваться на конференцию вы можете по ссылке.

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