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Талантливые абитуриенты Бурятии могут пройти онлайн-отбор в ГИТИС

МТС и Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявляют о старте записи на первичный онлайн-отбор абитуриентов Бурятии в рамках приемной кампании 2025/2026 учебного года. Встречи педагогов ГИТИСа с поступающими в ВУЗ пройдут на цифровой платформе «МТС Линк» 4 апреля 2025 г. Лучшие участники онлайн-отбора будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС в Москве. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Предварительный отбор абитуриентов на базе «МТС Линк» пройдет на актерский факультет в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М». В нем смогут принять участие ученики общеобразовательных школ и СУЗов, которые получат аттестат в 2025 г., а также выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ. Пройти отбор на актерский факультет можно 4 апреля 2025 г., начало в 15:00 часов по времени Республики Бурятия. Необходима предварительная регистрация.

Абитуриенты должны подготовить чтецкую программу, которая состоит из басни, стихотворения и прозы. Дополнительно педагоги проверяют музыкальность, чувство ритма и пластичность абитуриентов. Поступающим могут предложить спеть песню по собственному выбору или исполнить танец. Оценивать артистизм бурятских участников цифровых консультаций будет народный артист России, профессор, художественный руководитель курса актерского факультета заочного отделения ГИТИСа Николай Лазарев.

«На Дальнем Востоке предварительный отбор в ГИТИС в онлайн-формате пройдет уже в пятый раз и ребята из Бурятии ежегодно принимают в нем участие. Помимо возможности попробовать свои силы и пройти предварительный отбор в легендарный ВУЗ, у абитуриентов есть возможность лично пообщаться с педагогами ГИТИСа. А благодаря проекту «Поколение М» от МТС все это можно сделать за шесть тысяч километров от места поступления. К слову, в прошлом году пять из 22 бюджетных мест на актерский факультет ГИТИСа заняли именно участники проекта «Поколение М» из разных регионов России», – отметила директор МТС в Республике Бурятии Жанна Дорошова.

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