Ростех РТ-Иридиум DMTChat
|17.02.2025
|«Иридиум» разработал защищенный DMTChat для быстрого обмена сообщениями 1
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 2019 1
|Ростех - РТ-Иридиум - DeepMail 13 1
|VK RuStore - Рустор 342 1
|Microsoft Windows 15719 1
|Apple - App Store 2898 1
|Apple macOS 2074 1
|Google Play - Google Store - Android Market 3303 1
|Linux OS 10013 1
|Apple iOS 7840 1
|Google Android 14055 1
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