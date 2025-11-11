Разделы

Медицинский центр Чувашии внедрил современную систему корпоративной почты DeepMail

Компания «Иридиум» совместно с «ЯСофт» завершила проект по импортозамещению корпоративной электронной почты Медицинского информационно-аналитического центра Минздрава Чувашии. Об этом CNews сообщили представители «Иридиум».

В рамках проекта был приобретен почтовый сервер DeepMail на 2,2 тыс. пользователей. Система, включенная в Единый реестр российского ПО, обеспечивает надежную и безопасную работу корпоративной почты учреждения.

Специалисты «Иридиума» совместно с партнером «ЯСофт» провели полный комплекс работ по внедрению решения: от развертывания системы до миграции данных и пусконаладочных работ. Особое внимание было уделено технической поддержке пользователей в тестовый период эксплуатации.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
«Мы гордимся тем, что DeepMail помогает медицинским учреждениям улучшать корпоративные коммуникации и исполнять требования по импортозамещению. Команда приложила максимум усилий для успешной реализации проекта. Уверены, что новая система повысит эффективность работы медучреждений республики Чувашии», — сказала генеральный директор «Иридиума» Юлия Денисенко.

Сейчас почтовый сервер DeepMail обеспечивает корпоративные коммуникации в более чем 50 медицинский организаций.

