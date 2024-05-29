«Иридиум» и «Гравитон» подписали соглашение о научно-технологическом, производственном и маркетинговом сотрудничестве

Российский разработчик защищенного программного обеспечения «Иридиум» и компания «Гравитон», занимающаяся созданием технической продукции, подписали соглашение о научно-технологическом, производственном и маркетинговом сотрудничестве. Цель сотрудничества – создание совместного программно-аппаратного комплекса для формирования пакетного предложения российским заказчикам.

Перед подписанием текстовая версия соглашения была распечатана на принтере собственной разработки «Гравитона». После чего подписи на документе поставили генеральный директор «Иридиума» Юлия Денисенко и генеральный директор «Гравитона» Станислав Ткачев.

Готовые и защищенные решения высоко востребованы со стороны заказчиков, в особенности представляющих российский госсектор. Однако в последнее время набирает обороты запрос и со стороны коммерческого сегмента на отечественные комплексные решения, отмечают в «Иридиум». По отдельности – устройства и программное обеспечение (ПО) – представляют меньший интерес, нежели пакетные предложения ввиду наличия рисков несовместимости оборудования и ПО. Комплексные программно-аппаратные комплексы (ПАК) гарантируют отсутствие подобного риска. Развитие данного направления сотрудничества производителей «железа» и софта является уверенным шагом на пути к формированию технологического суверенитета страны.

«Мы рады сделать этот шаг в нашем сотрудничестве с «Гравитоном», ведь в ближайшей перспективе он откроет рынку еще один убедительный российский продукт, который поможет заказчикам принимать решения в пользу отечественных ПАК. Кроме того, это значительно увеличит скорость и качество поддержки наших клиентов», – сказала Юлия Денисенко, генеральный директор «Иридиума».