«Иридиум» представил почтовый клиент DeepMail с увеличенной производительностью

Российский разработчик программного обеспечения «Иридиум» представил почтовый клиент DeepMail с увеличенной производительностью. Об этом CNews сообщили представители «Иридиума».

Благодаря изменениям в архитектуре сервера сейчас каждый из сервисов почтового клиента можно конфигурировать из административного приложения с возможностью использования разных профилей настроек. Кроме того, обработка и бронирование занятости ресурсов были перенесены в WebDAV-сервис, написанный полностью с нуля нашими разработчиками. Дополнительно было переработано взаимодействие с хранилищем: теперь он разделен на три разных сервера: для писем, файлов DAV и системных файлов, это позволяет повысить отказоустойчивость почтового решения.

Преобразования также коснулись Auth-сервиса (аутентификации): ранее он был частью ядра и выдерживал определенную нагрузку, тем не менее при большом количестве запросов мог выходить из строя. Благодаря модификации он стал отдельным сервисом, который можно инстанцировать. Для повышения производительности и снижения нагрузки на базу данных был внедрен механизм кэширования ответов и интегрирована система структурированного логирования. Это помогло сократить время ответа в покое до 5 миллисекунд, увеличить возможность обрабатывать до 700 запросов в секунду и до 42 тыс. запросов в минуту.

Помимо этого, были доработаны IMAP и SMTP сервисы. Так, в обоих сервисах была произведена замена socket-proxy Podop на собственный прокси-сервис, полностью разработанный сотрудниками компании. Также была минимизирована зависимость от других сервисов.

Общие изменения в работе сервера привели к существенному увеличению производительности почтового решения DeepMail: с 15 секунд до 400 миллисекунд сократилось время на обработку запроса на од-ном инстансе к глобальной адресной книге на 10 тыс. контактов; среднее время ответа в покое снизилось до 20 миллисекунд и в стопроцентной нагрузке до 60 миллисекунд, соответственно; пропускная способность запросов в минуту воз-росла с 800 до 20 тыс. на одном инстансе. В 10 раз снижены требования к аппаратной части.

«Изменения в архитектуре серверной части нашего почтового клиента – важный шаг не только для компании, но и наших клиентов. Они значительно сократили время отклика и повысили общую производительность системы. Это, в свою очередь, обеспечит более стабильную работу и улучшит пользовательский опыт. Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты могли сосредоточиться на своих задачах, не беспокоясь о технических аспектах», − сказала генеральный директор «Иридиума» Юлия Денисенко.