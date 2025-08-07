Разделы

Почтовый сервер-клиент DeepMail совместим с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и отечественный разработчик программного обеспечения «Иридиум» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу СУБД Postgres Pro Standard 17, а также Postgres Pro Enterprise 17 и автоматизированного рабочего место абонента электронной почты DeepMail версии 2.0.9. Об этом CNews сообщили представители «Иридиума».

DeepMail — российское решение для электронной почты, включающее сервер и кроссплатформенного клиента, полностью соответствующее возможностям MS Outlook и MS Exchange. Его можно установить как на настольные, так и на мобильные устройства, поддерживающие популярные операционные системы. Решение постоянно совершенствуется. В ближайшее время планируется внедрение новых функций в клиенте, которые предоставят пользователям значительные преимущества.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих надежность и производительность, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Многие программные решения основаны на использовании баз данных, и DeepMail — не исключение. Проверенная совместимость российской почтовой системы DeepMail с СУБД Postgres Pro повышает ее надежность и безопасность, поскольку были проведены тесты даже в кластерных конфигурациях. Кроме того, это увеличивает уровень импортонезависимости продукта, что открывает новые возможности для развития», – сказала генеральный директор «Иридиума» Юлия Денисенко.

