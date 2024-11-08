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«Иридиум» и «Базальт СПО» объявили о совместимости своих программных продуктов

Совместная работа почтового клиента DeepMail и операционных систем семейства «Альт» подтверждена соответствующим сертификатом совместимости с протоколом тестовых испытаний. Об этом CNews сообщили представители компании «Иридиум».

Согласно протоколу проверка совместимости была проведена в отношении дистрибутивов ОС «Альт Рабочая станция» 10, «Альт Сервер» 10, выпускаемых компанией «Базальт СПО» и почтового клиента DeepMail. В результате подтверждена работа основных функций, безошибочное выполнение установки и удаления файлов, проблем в работе и взаимодействии компонентов продуктов обнаружено не было. Обновление компонентов ПО и ОС происходит без сбоев, целостность ОС не нарушается.

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«Успешные результаты тестирования подтверждают возможность использования нашего почтового клиента на устройствах с ОС «Альт». Это означает, что работать с удобной российской электронной почтой сможет широкий круг заказчиков «Базальт СПО». Такое расширение укладывается в общую бизнес-стратегию нашей компании по созданию эффективных партнерств с заметными игроками ИТ-отрасли в условиях импортозамещения», – сказала генеральный директор «Иридиума» Юлия Денисенко.

«Почтовые клиенты — одно из самых нужных приложений как для бизнеса, так и для частных пользователей. Поэтому мы уделяем особое внимание обеспечению совместимости наших ОС с этим классом программных продуктов», – отметил Алексей Смирнов, председатель совета директоров «Базальт СПО». Он добавил, что число российских решений, совместимых с ОС семейства «Альт», постоянно растет и сегодня насчитывает более 6000 наименований.

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