В Красноярске появился новый цифровой сервис для пассажиров общественного транспорта

В Красноярске появился новый цифровой сервис для пассажиров общественного транспорта. С помощью мобильного приложения «Красноярск транспорт» пассажиры могут планировать и совершать поездки в общественном транспорте, экономя не менее 10% времени в пути.

Приложение «Красноярск транспорт» в режиме реального времени предоставляет пользователю информацию об актуальном расписании, местоположении транспорта, времени прибытия на нужную остановку и позволяет построить маршрут с учетом пересадок. Мобильное приложение разработано компанией «Датапакс» и доступно для скачивания в Google Play и App Store.

Пользователи могут оставлять отзывы и предложения по каналу обратной связи. Это поможет разработчикам повышать качество работы приложения и дополнять его новыми полезными сервисами.

В Красноярске готовится очередной этап транспортной реформы. К лету мэрия обещает разработать новую маршрутную схему, по которой общественный транспорт начнет курсировать в новых микрорайонах и кварталах. Нововведения направлены на улучшение качества и повышение эффективности транспортного обслуживания населения города Красноярска.