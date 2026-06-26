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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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Прозоров Александр

СОБЫТИЯ


26.06.2026 Якутская молодежь смотрит триллеры, читает Дюма и слушает поп-музыку 1
25.10.2023 В Ижевске растет популярность новой технологии бесконтактной оплаты проезда 1
20.06.2023 В Ижевске тестируют мобильное приложение для оплаты проезда 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Прозоров Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Датапакс 48 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
ИПОПАТ - Удмуртавтотранс 6 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - ON Медиа 79 1
Администрация Ижевска 7 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 2
Электронный билет - e-ticket 176 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music 121 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Строки - МТС Строки - Книжный сервис 73 1
Исаев Максим 55 2
Волкова Екатерина 13 1
Дюма Александр 16 1
Гиниятов Руслан 2 1
Schmidt Alexander - Шмидт Александр 3 1
Филатов Сергей 8 1
Шведов Денис 6 1
Янковский Филипп 4 1
Чеботарев Дмитрий 16 1
Козловский Данила 5 1
Чурсин Юрий 9 1
Стоянов Максим 9 1
Гимадеев Станислав 3 1
Посняков Андрей 1 1
Андреасян Сарик 4 1
Акиньшина Оксана 11 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 563 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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