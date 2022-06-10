У общественного транспорта Калининградской области появилось мобильное приложение

«Датапакс» запустила новое мобильное приложение для жителей Калининградской области. В нем можно строить маршруты и отслеживать движение общественного транспорта онлайн. Приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store.

С помощью мобильного приложения «Калининградская обл. транспорт» пассажиры могут планировать и совершать поездки в общественном транспорте, экономя не менее 10% времени в пути.

Цифровой сервис в режиме реального времени предоставляет пользователю информацию об актуальном расписании, местоположении транспорта на карте области, времени прибытия на нужную остановку и позволяет построить маршрут с учетом пересадок. Жителям полуэксклава также доступна информация о транспорте, оборудованном для маломобильных пассажиров.

В планах разработчиков — дальнейшее расширение функционала приложения, чтобы оно стало еще более удобным для пассажиров. На основе обратной связи от пользователей мобильное приложение будет пополняться новыми полезными сервисами.