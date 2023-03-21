Мобильное приложение «Курский транспорт» стало удобнее для слабовидящих

Компания-разработчик «Датапакс» адаптировала экраны мобильного приложения «Курский транспорт» для слабовидящих пользователей.

На главном экране появилась новая кнопка «Версия для слабовидящих». Приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store. Об этом CNews сообщили представители «Датапакс».

«Мы постоянно работаем над повышением качества работы общественного транспорта в нашем городе. Стараемся идти в ногу со временем – не только обновляем подвижной состав, но и внедряем современные цифровые решения. Теперь в приложении «Курский транспорт» пассажиры могут выбирать вид транспорта, просматривать маршруты и расписание в виде текста – для удобства использовали крупный шрифт и повышенную контрастность, – сказал Александр Васильченко, замминистра транспорта и автодорог Курской области.

«Наша компания продолжает развивать цифровые сервисы, чтобы сделать их еще более удобными для пассажиров. Курск стал первым городом, в котором мы адаптировали транспортное мобильное приложение для слабовидящих пользователей. Запросы на версию для слабовидящих поступили также из других регионов, где действуют наши сервисы. Такой способ предоставления информации удобен для любого пассажира, но в первую очередь он рассчитан на людей со слабым зрением», – отметил Максим Исаев, заместитель генерального директора компании «Датапакс».

Мобильное приложение «Курский транспорт» запущено 28 июня 2022 года. С его помощью пассажиры могут узнать актуальное расписание, проложить удобный маршрут, отследить движение транспорта на карте в реальном времени, увидеть прогнозируемое время прибытия на нужную остановку. Сервис пользуется популярностью у пассажиров, с момента запуска количество пользователей выросло в 6,5 раз. Всего мобильное приложение установили порядка 17 тыс. человек.

В сентябре 2022 г. на троллейбусных маршрутах №050 и №051 заработала новая технология от «Датапакс» – «умная» оплата проезда в мобильном приложении с помощью технологии Bluetooth. Сервис позволяет оплачивать проезд из удобного места в салоне троллейбуса буквально одним кликом. Приложение самостоятельно определяет маршрут и тариф. Еще один удобный способ оплаты – путем считывания камерой смартфона специального QR-кода на стикере в салоне.

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Компания «Датапакс» намерена и дальше повышать качество цифровых сервисов для пассажиров и со временем масштабировать мобильную оплату на весь общественный транспорт Курска. По данным разработчиков, при массовом использовании такой способом оплаты проезда позволит сокращать время посадки в общественный транспорт на 30%.

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ООО «Датапакс» – российский разработчик и оператор информационно-технологических решений для пассажирского транспорта. Ключевым продуктом является цифровая платформа пассажирских перевозок– комплексный инструмент MaaS, включающий сервисы для органов власти, организаторов перевозок, перевозчиков и пассажиров.