«Датапакс» запустил новое транспортное приложение для жителей Омска

Мобильное приложение «Омск транспорт» позволяет отслеживать движение общественного транспорта в городе в режиме реального времени на экране смартфона.

Пассажиры могут строить оптимальный маршрут, узнавать расписание и прогнозируемое время прибытия транспорта на нужную остановку. Об этом CNews сообщили представители «Датапакс».

Разработчики планируют развивать сервис и расширять его функционал за счет подключения сопутствующих услуг. По каналу обратной связи пользователи смогут оставлять свои пожелания, это поможет улучшить качество работы мобильного приложения и сделать его еще более удобным для жителей Омска.

Мобильное приложение «Омск транспорт» разработано компанией «Датапакс» и уже доступно для скачивания в Google Play и App Store. Как показал опыт других регионов России, планирование поездки с помощью приложения позволяет пассажирам экономить не менее 10% времени в пути.

В мае 2022 г. на городские маршруты Омска вышли 20 низкопольных автобусов, которые работают на экологичном газомоторном топливе. Современный пассажирский транспорт большого класса начал обслуживать протяженные городские маршруты с интенсивным пассажиропотоком. Новое мобильное приложение сделает общественный транспорт еще более привлекательным для омичан.

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ООО «Датапакс» занимается разработкой и внедрением информационно-технологических решений в области пассажирского транспорта. Ключевым продуктом является цифровая платформа пассажирских перевозок «Датапакс» – комплексный инновационный инструмент по управлению общественным транспортом городов и регионов.