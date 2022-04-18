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В Иркутске протестировали комплексную систему управления общественным транспортом

С 1 января по 31 марта 2022 г. Иркутске протестировали комплекс информационных систем управления общественным наземным пассажирским транспортом, представленный компанией «Датапакс». Об этом CNews сообщили представители «Датапакс».

Пилотный проект проводился на базе предприятия МУП «Иркутскавтотранс» в рамках комплексной цифровизации и модернизации пассажирских перевозок города Иркутска. Цифровые сервисы были запущены на двух транспортных средствах 54 и 55 маршрутов.

Подвижной состав был оснащен датчиками подсчета пассажиропотока, которые анализировали число вошедших и вышедших пассажиров. Для демонстрации бескондукторной системы оплаты проезда в салонах автобусов установили валидаторы, принимающие различные виды безналичной оплаты. Для информирования пассажиров в транспортное средство установлена медиа-панель, которая транслировала познавательно-развлекательный контент и показывала текущее местоположение автобуса на маршруте следования.

«Комплексный подход в цифровизации и развитии общественного транспорта доказал свою эффективность уже во многих регионах. Нашей целью было продемонстрировать автоматизированное комплексное решение для управления общественным транспортом и познакомить жителей Иркутска с современными цифровыми сервисами», – сказал Максим Исаев, заместитель генерального директора «Датапакс».

В 2022 г. МУП «Иркутскавтотранс» планирует пополнить автопарк 40 новыми низкопольными автобусами среднего и большого класса вместимости. Обновление автопарка крайне необходимо, поскольку на сегодняшний день 86% подвижного состава предприятия изношено. Однако без комплексного подхода повысить общее качество транспортного обслуживания и решить проблему пассажирских перевозок не получится.

Для качественного развития транспортной системы города необходимо не только масштабное обновление подвижного состава, но и комплексная цифровизация, которая предоставляет пассажирам новые удобные сервисы, а организациям – автоматизированный комплекс управления общественным транспортом.

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ООО «Датапакс» занимается разработкой и внедрением информационно-технологических решений в области пассажирского транспорта. Ключевым продуктом является цифровая платформа пассажирских перевозок «Датапакс» – комплексный инновационный инструмент по управлению общественным транспортом городов и регионов.

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