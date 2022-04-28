У общественного транспорта Ярославской области появилось мобильное приложение

«Датапакс» запустил новое мобильное приложение для жителей Ярославской области. С его помощью можно планировать и совершать поездки на общественном транспорте, экономя время в пути. Об этом CNews сообщили представители «Датапакс».

«Целью реализации этого проекта за счет внедрения цифровых технологий является расширение возможностей оперативного доступа к информации о движении межмуниципального транспорта в удобном для пассажиров формате, – отметила директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных. – Безусловно, в дальнейшем планируется распространить его действие на весь общественный транспорт региона. Желаем приятных поездок и надеемся, что приложение станет удобным помощником для жителей нашей области».

Мобильное приложение «Ярославская область транспорт» предлагает пользователю данные о расписании междугородних автобусных маршрутов, информацию о местоположении и движении транспортных средств на карте области, прогноз прибытия транспорта на нужную остановку.

Приложение «Ярославская область транспорт»

«Внедрение цифровых решений для пассажиров увеличивает привлекательность общественного транспорта и качественно меняет его работу. Планирование поездки с помощью приложения позволит жителям Ярославской области экономить не менее 10% времени в пути. Со временем мы планируем подключить город Ярославль и другие населенные пункты, а также будем дополнять приложение новыми сервисами на основе обратной связи от пользователей», – сказал Максим Исаев, заместитель генерального директора «Датапакс».

Мобильное приложение «Ярославская область транспорт» доступно для скачивания в Google Play и App Store.

***

ООО «Датапакс» занимается разработкой и внедрением информационно-технологических решений в области пассажирского транспорта. Ключевым продуктом является цифровая платформа пассажирских перевозок «Датапакс» – комплексный инновационный инструмент по управлению общественным транспортом городов и регионов.