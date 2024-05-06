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«Транспорт Подмосковья» запустил новый сервис для пассажиров

Пользователям мобильного приложения «Транспорт Подмосковья» стали доступны push-уведомления о прибытии автобусов на нужную остановку.

Сервис дополнил функционал информирования, реализованный в приложении. Раньше, как и в других транспортных приложениях, можно было получать общие push-уведомления – об изменениях в расписании, событиях в регионе или другие. Теперь «Транспорт Подмосковья» предлагает еще один, более точечный и персонализированный сервис.

Пассажир получает уведомление о том, когда нужный автобус прибудет на выбранную остановку. При этом не нужно заходить в приложение: сообщение отображается на экране блокировки.

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Чтобы воспользоваться новым сервисом, достаточно сделать всего несколько кликов в «Транспорте Подмосковья». Для этого нужно: запустить приложение и на карте главного экрана выбрать нужную остановку; в правом углу всплывающего окна нажать на кнопку «Подписка»; на открывшемся экране выбрать автобусы, о времени прибытия которых на остановку вы хотите знать. Одновременно можно указать не более пяти транспортных средств; нажать «Сохранить».

Разработчиком нового сервиса является российская ИТ-компания «Датапакс». Скачать приложение «Транспорт Подмосковья» можно в Google Play и App Store.

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