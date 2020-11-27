Исследование: за время пандемии спрос на телемедицину для животных увеличился на 70%

Аналитики сервиса телеветеринарии Petstory совместно с экспертами страховой компании «Манго» проанализировали обращения пользователей и определили, как изменился спрос на онлайн-ветеринарию во время пандемии коронавируса. Исследование приурочено к запуску первой в России услуги страхования котят и щенков в возрасте до 1,5 лет, включающей в себя неограниченное количество онлайн-консультаций терапевта и зоопсихолога.

Выяснилось, что за 10 месяцев 2020 г. количество обращений за удаленными консультациями увеличилось на 70%. Отдельно стоит отметить скачок спроса, зафиксированный Petstory в апреле (+43%) и в мае (+47%) 2020 г. В этот период времени владельцы кошек и собак особенно часто нуждались в рекомендациях специалистов.

По данным исследования, женщины-владелицы пользуются услугами телеветеринарии почти в шесть раз чаще мужчин: 86% против 14% соответственно. 69,5% обращений приходится на людей в возрасте от 18 до 34 лет. Удаленные консультации наиболее популярны у жителей Москвы (33%) и Санкт-Петербурга (13%), а также жителей Екатеринбурга, Новосибирска и Краснодара (по 2% от общего числа пользователей).

В России проживает на 78,3% (или 14,8 млн особей) больше домашних кошек, чем собак. При этом только 60% всех онлайн-консультаций приходится на кошек. Несмотря на то, что общее количество обращений среди собачников меньше на пятую часть, доля консультаций с щенками и котятами в возрасте до года практически одинаковая и составляет более трети от общего количества обращений (16% обращений с щенками и 18% обращений с котятами).

Большинство хозяев сталкиваются с проблемами желудочно-кишечного тракта у питомцев, другие 17% запросов касаются дерматологии, еще 9% связаны с инфекционными заболеваниями.

Помимо распространенных заболеваний и травм, в практике врачей сервиса встречались и необычные случаи, когда обладателям домашних питомцев нужна была срочная помощь. Так, например, в 2020 г. специалисты дважды принимали роды у лабрадора и беспородной кошки онлайн, лечили сыпь у кота, живущего на Камчатке и зубы Чихуахуа из Дубаи.

Самые распространенные породы собак в телеветеринарии: метис; чихуахуа; йоркширский терьер; померанский шпиц; французский бульдог.

Самые распространенные породы кошек в телеветеринарии: метис; британская короткошерстная; шотландская вислоухая; мейн-кун; бенгальская.

«Хозяева маленьких питомцев особенно нуждаются в поддержке и профессиональных ветеринарных советах, тем более, если это первый питомец, и ранее опыта воспитания и ухода за ним не было. Мы рады появлению нового для российского рынка страхового продукта, который не только подарит владельцам котят и щенят спокойствие и уверенность в том, что они все делают правильно, но и компенсирует расходы на услуги специалистов», — отметили в пресс-службе компании «Манго страхование».

«Наши исследования показывают, что питомец в России окончательно закрепил за собой статус члена семьи. Время, проведенное вместе в период самоизоляции, укрепило эмоциональную связь между хозяевами и их любимцами, что положительно отражается на здоровье последних. Мы видим, что самое большое количество обращений к нам приходит от хозяев котят и щенков, которым сегодня мы хотим предложить качественную медицинскую поддержку 24/7, а также уберечь их от незапланированных трат», — отметили в пресс-службе Petstory.