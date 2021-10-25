Ищите красную «А». На карте появились «дружественные» собакам офисы Альфа-Банка

Карта pet-friendly локаций в приложении Petset от билайн, на которой отображены площадки для прогулки, ветклиники, зоомагазины и другие объекты, пополнилась отделениями Альфа-Банка, куда можно прийти вместе со своим питомцем, пока их пять в рамках пилота, но количество планируется увеличить. Кроме того, в приложении теперь можно найти друзей для совместных прогулок.

В приложение Petset добавлены офисы Альфа-Банка, где не против видеть собак





Pet-friendly отделения Альфа-Банка отмечены красной «А» на карте в Petset. Офисы можно узнать по большому стикеру с собакой, где изображена не модель из фотостока, а питомец из подмосковного приюта, который банк поддерживает в рамках благотворительного проекта Альфа-Друг (бот в Telegram https://t.me/alfa_friend_bot , который помогает в сложных ситуациях с питомцами: к примеру, если они заболели или потерялись. У бота есть набор инструкций, а если их недостаточно, то он соединит со специалистом в чате или по горячей линии).

Задача Petset — формирование сообщества ответственных и увлеченных владельцев собак и кошек. В приложении есть авторский курс дрессировки от кинолога со стажем более 40 лет, полезные статьи об уходе за питомцами, о здоровье и воспитании, а также тесты и подкасты. Кроме того, можно оформить медицинский полис «Зоополис Лайт» для защиты жизни и здоровья питомцев, покрывающий лечение в любых клиниках России. Вместе с полисом клиенты получают круглосуточные онлайн-консультации ветеринара.