«Алиса» включит «песни» собакам, которые остаются дома одни

Антоха МС, ЛАУД, Хадн дадн и другие музыканты записали совместный альбом «Песни для любимых песиков». В него вошли композиции для собак, которые остаются дома одни, когда хозяева уходят по делам. По результатам всероссийской переписи домашних животных за 2023 г., в стране насчитывается 25,5 млн домашних собак, они живут в 17,8 млн семей, больше половины — в городских условиях. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы питомцы не скучали дома без людей, теперь виртуальный ассистент «Алиса» может включать музыку, созданную на основе рекомендаций кинологов и зоопсихологов. Известно, например, что медленные композиции с протяжными нотами и небольшим числом одновременно звучащих инструментов вызывают положительные эмоции у собак, снимают тревогу. А вот вокал, напротив, может стать причиной беспокойства.

Результаты таких исследований легли в основу творческого задания для композиторов и исполнителей, которые участвовали в проекте. Все они не только талантливые музыканты, но и большие любители собак. Любовь к собакам музыканты выразили по-разному, и альбом получился многожанровым: в нем есть и эмбиент, и мягкий инструментал, и неоклассика, и абстрактная электроника.

Список исполнителей и композиций: Антоха МС — Интро; Антоха МС — Хаг Ми; ЛАУД — Dog Song 2; Хадн дадн — Ambient For Pesics; Nikola Melnikov — Banksy Waltz; Misha Mishenko — Opus Magnum; тима ищет свет — цифровой пес; Raumskaya — Черный нос, белый хвост; Павел Додонов — Bayerlly Nightsky Mistress; ОТВААЛ — тебя ждут дома.

Чтобы запустить альбом на «Яндекс Станции» или «Яндекс ТВ Станции», перед выходом из дома достаточно сказать: «Алиса, включи “песни” для любимых песиков». В сборнике есть долгоиграющий микс «Песни целый день», который звучит почти 8 часов. Вместе с другими треками этого должно хватить до возвращения хозяев после рабочего дня. «Песни» можно воспроизводить и по отдельности, с перерывами, — для этого нужно настроить их запуск по расписанию в приложении «Умный дом с Алисой».

В «Умном доме с Алисой» есть и другие возможности для владельцев собак. Например, он позволяет настроить сценарий, чтобы с помощью автокормушки давать питомцу еду по часам, а через видеокамеру, работающую с «Алисой», — присматривать за ним.