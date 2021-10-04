Разработчики Petset внедрили карту с отображением pet-friendly локаций

4 октября во всем мире отмечается Международный день защиты животных. Аккурат к этой дате «Билайн» внедрил в свое приложение для владельцев домашних животных Petset специальную карту, на которой отображены площадки для прогулки, ветклиники, зоомагазины и так далее.



Кроме того, пользователи приложения в ближайшее время получат возможность запустить режим прогулки и засечь ее время, установить свой статус на время прогулки («ищу друзей» или «гуляю один»), а также увидеть локации, где гуляют другие пользователи. Для этого надо зарегистровать в Petset своих собак или кошек, указать породу, пол и возраст питомцев. Так можно, к примеру, найди соседей, которым тоже нравятся шиба-ину или корги. А если ваш питомец не любит общаться с другими или даже кусается, вы сможете избежать неожиданностей на прогулке.

Задача Petset — формирование сообщества ответственных и увлеченных владельцев собак и кошек. В приложении можно найти авторский курс дрессировки от кинолога со стажем более 40 лет, полезные статьи об уходе за питомцами, о здоровье и воспитании, а еще тесты и подкасты.

А также «Зоополис Лайт» – медицинский полис для защиты жизни и здоровья питомцев, покрывающий лечение в любых клиниках России. Вместе с полисом клиенты получают круглосуточные онлайн-консультации ветеринара.