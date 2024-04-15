В Санкт-Петербурге появились pet-friendly магазины

ПАО «МТС» сообщает о внедрении pet-friendly концепции в Санкт-Петербурге и других российских городах. Теперь петербуржцы смогут посещать розничные магазины экосистемы уличного формата со своими домашними питомцами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Концепция pet-friendly в розничной сети МТС действует в 1,5 тыс. магазинах и практически во всех регионах присутствия компании, кроме Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Чеченской Республики, Республики Кабардино-Балкария, Республики Карачаево-Черкесия. Они оформлены специальными стикерами с собакой на двери. Для владельцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими питомцами.

В рамках концепции pet-friendly запущен пилотный проект по оборудованию магазинов мисками со свежей водой. В специальной зоне животные смогут освежиться, пока их владельцы получают консультацию. В настоящий момент пилот действует в 27 магазинах Москвы и Санкт-Петербурга.

«Четвероногие друзья – значительная часть жизни каждого человека, поэтому мы открываем свои двери перед домашними животными, делая посещение магазинов МТС максимально комфортным для наших клиентов. В дальнейшем мы продолжим развивать pet-friendly концепцию», — отметил генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

По данным Всероссийской переписи домашних животных, проведенной в 2023 г, численность питомцев в стране за три года выросла на 11%, а у 56% семей они есть.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.