Ozon запустил витрину товаров «Сделано на Кубани»

Ozon запустил новую витрину «Сделано на Кубани» в рамках проекта компании «Сделано в России». Инициатива реализована при поддержке департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. В разделе представлено более 1300 наименований от местных производителей: продукты питания, мебель, бытовая химия, одежда и обувь, товары для красоты и здоровья, хобби и творчества, дома и сада. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный: «Краснодарский край — это территория высочайшего качества и экологичности продукции. Местные товары не только обеспечивают продовольственную безопасность страны, но и успешно конкурируют на международном рынке благодаря безупречным стандартам производства и природному происхождению. Кубань доказала, что может создавать продукты, которые ценятся во всем мире за их натуральность, вкус и пользу».

Разместить свою продукцию на витрине может любой предприниматель, производство которого действует в Краснодарском крае. Для этого необходимо заполнить онлайн-форму.

Руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александр Васильев: «Сегодня на маркетплейсе представлено 40 региональных витрин в рамках проекта «Сделано в России», 14 из них мы запустили в этом году. И уже видим результат: количество представленных на них российских производителей увеличилось в 1,5 раза до 8 тыс., если сравнивать I квартал 2025 г. с аналогичным периодом прошлого года. А ассортимент вырос в 1,2 раза до 5 млн наименований. Теперь к проекту присоединился Краснодарский край. Кубанские предприниматели смогут повысить узнаваемость своей продукции на федеральном уровне, а покупатели — быстрее и проще находить их товары».