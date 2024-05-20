«Первый Бит» автоматизировал согласование трат в сети клиник при помощи «1С:Документооборот»

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» внедрил систему «1С:Документооборот» для медицинского центра «Философия красоты и здоровья». Это позволило упростить процесс согласования трат и ускорить исполнение служебных записок.

Медицинский центр «Философия красоты и здоровья» давно сотрудничает с «Первым Битом» и использует в своей работе решения «БИТ.Управление медицинским центром» и «1С:Зарплата и управление персоналом». Однако у клиники не было системы электронного учета заявок, связанных с финансовыми затратами. Сотрудники согласовывали крупные траты на бумажном носителе, что замедляло работу медцентра.

Сеть клиник хотела упростить согласование трат и ускорить прохождение служебных записок. Команда ИТ-интегратора «Первый Бит» предложила внедрить решение «1С:Документооборот».

В итоге у сотрудников появились возможности формировать, отправлять и согласовывать договоры и служебные записки. Теперь, когда сотрудники планируют закупку или запрашивают оплату услуг, в «1С:Документооборот» формируется служебная записка. В ней отображаются сумма, вид работ, исполнитель и сотрудник, который составил заявку на оплату.

Далее система автоматически проверяет сумму из каждой записки. Крупные траты направляются генеральному директору на согласование, а небольшие расходы, сразу после одобрения планово-экономического отдела, переходят на оплату в бухгалтерию. При этом сотрудникам не обязательно каждый раз обращаться к системе для выполнения рабочих задач. Ознакомиться с документами можно через электронную почту.

«Интеграция системы документооборота с МИС (медицинской информационной системой) упростила работу с документами. Помимо этого, нам открылись широкие перспективы по развитию систем совместной работы и автоматизации рутинных процессов в разных подразделениях медицинского центра. Спасибо команде специалистов компании «Первый Бит» – благодаря их профессионализму проект достиг всех поставленных целей. Мы ценим наше партнерство и планируем продолжать вместе работать над тем, чтобы «Философия красоты и здоровья» шла в ногу со временем, становилась эффективнее и предоставляла клиентам сервис наивысшего качества», – сказал операционный директор медицинского центра «Философия красоты и здоровья» Роман Бекмансуров.

Благодаря открытому коду программы внутренняя ИТ-служба медцентра может самостоятельно настраивать необходимые функции. В перспективе интегрированный «1С:Документооборот» позволит автоматически формировать договоры на оформление, оплату и получение полисов ДМС, оперативно назначать ответственных за задачи и переназначать их в период отпуска сотрудников.

Новые перспективы получил и отдел маркетинга. Через «1С:Документооборот» можно согласовывать проведение скидок и акций, а после их проведения штатный маркетолог сможет выводить аналитику и статистику по новым клиентам из «БИТ.Управление медицинским центром» в отдельный отчет.