Ozon придумал, как сделать выгодной онлайн-торговлю дешевыми мылом и туалетной бумагой

Ozon нашел способ экономить на комиссии за продажу дешевых товаров (мыло, туалетная бумага, печенье). Для этого товары будут накапливаться в специальном кванте, пока на них не появятся несколько покупателей из одного места.

Ozon нашел способ сэкономить на дешевых товарах

Маркетплейс Ozon представил проект, предназначенный для значительного снижения себестоимости доставки недорогих товаров. Об этом в ходе COM E ON Forum 2024 сообщила директор по развитию Ozon Виктория Аткишкина.

77% товаров повседневного спроса стоят до 200 руб. Среди товаров для красоты таких предложений – около 40%, среди зоотоваров – 50%. Однако при продаже товара стоимостью 100 руб. Ozon взимает комиссию в размере 86 руб.

Как объясняет Аткишкина, это связано с необходимостью платить «за каждое движение»: надо платить приемщику на складе, сборщику заказов, водителю фуры и еще на бензин, сотруднику сортировочного центра, курьеру, владельцу пункта выдачи заказов и т.д. В результате продавцам приходится либо повышать цены на подобного рода товары, либо вовсе отказываться от них.

Фото: Ozon Ozon нашел способ снизить комиссию за продажу дешевых товаров

В то же время ежемесячно фиксируется более 1 млн запросов в таких категориях, как гель для стирки, конфеты, зубная паста, мыло, конфеты и печенье. Кроме того, данные категории относятся к частотным товарам: покупая их один раз, покупатель возвращается и покупает их снова.

Накопление товаров в ожидании нескольких покупателей

Аткишкина уверяет, что компания нашла решение, которое позволяет одновременно продолжить платить всем работникам, не брать чрезмерные деньги с продавцов и не предлагать покупателям товары по невыгодным ценам.

Данное решение получило название «Эконом». Покупатели смогут покупать товар поштучно, а Ozon сможет возить их квантами (упаковками). На практике это будет выглядеть следующим образом. Продавец поставляет мыло по шесть штук, их привозят на склад в ожидании заказов. В неком городе покупатели заказывают мыло. Как только число заказов из этого города составит шесть штук, их отдадут в отправку, а на последнем этапе они будут вскрыты и отсортированы до пунктов выдачи.

Соответственно, комиссия в размере 86 руб. будет взята за один товар, а не за шесть. Размер комиссия за покупку товара стоимостью 100 руб. снизится до 25 руб.

Как будет выглядеть процесс для продавцов и для покупателей

Для покупателя это будет выглядеть следующим образом: в карточке товара появится «градусник» – способ покупки и накопления. Покупатель будет класть свой товар в корзину, и затем в личном кабинете сможет отслеживать его статус. Аткишкина полагает, что в виду востребованности указанных типов товаров накопление не будет превышать нескольких дней. А в идеале в Ozon надеются, что накопление не будет отличаться от обычного опыта покупателя.

С точки зрения продавца процесс будет выглядеть следующим образом. Он выбирает ассортимент, который считает нужным, и выбирает квант (коробку), в который он положит такое количество товара, которое он считает нужным.

Также в личном кабинете продавца появится новый раздел – «Эконом». Если квант будет медленно накапливаться, то Ozon «подсветит» этот момент и попросит снизить цену. Если, наоборот, квант будет слишком быстро заполняться, продавец также узнает о этом.

Ozon рекомендует продавцам составить чек-лист: высокооборачиваемые товары с ценой до 500 руб. и быстрым заполнением кванта. Новый сервис в июле будет запущен в тестовую эксплуатацию, а в августе должен состояться полноценный запуск.

В «Яндекс.Маркет» заявили, что у них нет подобного рода решения. Пресс-служба Wildberries к моменту публикации не ответила на запрос CNews.