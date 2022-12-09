«М.видео-Эльдорадо» тестирует новый формат магазинов, объединяющих оба бренда

Группа «М.видео-Эльдорадо» в рамках пилота в Тольятти и Рязани открывает кобрендинговые магазины нового формата «Эльдорадо + М.видео», совмещающие преимущества обеих розничных сетей. Компания в магазинах этого формата объединила использование программ лояльности, товарных стоков, промо и сервисов доставки двух брендов, что может дать больше возможностей для клиентов и способствовать росту трафика и среднего чека в магазинах. При этом продолжают работать магазины и в обычном формате под брендами «М.видео» и «Эльдорадо».

Кобрендинговый концепт двух розничных брендов с разным позиционированием объединит конкурентные преимущества «М.видео» и «Эльдорадо» в сервисе, ассортименте и промо. В магазинах формата «Эльдорадо + М.видео» покупателям доступен полный ассортимент группы, возможность заказать отсутствующий товар с доставкой домой или в любой магазин «М.видео» или «Эльдорадо», получение онлайн-заказов с платформы любого бренда, применения бонусных рублей двух ритейлеров.

Для интеграции и тестирования совместных магазинов группа выбрала два города – Тольятти и Рязань, в них уже начали работу девять магазинов формата «Эльдорадо + М.видео» на площадках «Эльдорадо», это и стрит-ритейл, и небольшие форматы площадью до 600 кв. м и более крупные объекты с торговым залом более 1 тыс. кв. м. Дизайн обновлённых торговых помещений, единых рекламных материалов и айдентики разработаны силами экспертов компании с учётом специфики каждого из розничных брендов.

«М.видео-Эльдорадо» развивает формат One Retail, предоставляя покупателям все преимущества онлайн-покупок и возможность протестировать товары лично и получить консультацию в магазинах. Доля общих онлайн-продаж в обороте «М.видео-Эльдорадо» по итогам первого полугодия 2022 г. составила 67%. Группа в рамках такого подхода объединяет и сервисы самовывоза при онлайн-заказах – теперь покупатели могут получать заказы с сайта «Эльдорадо» в магазинах «М.видео». Компания интегрировала друг с другом исторически разные CRM- и торговые системы, в частности сайт «Эльдорадо» научился отображать в режиме реального времени информацию об объединённых локальных стоках и остатках необходимых пользователю товаров в «М.видео». Объединение информации о доступных товарах в магазинах «М.видео» позволит существенно расширить выбор для покупателей «Эльдорадо» – как с точки зрения ассортимента, так и вариантов самовывоза.

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За полтора месяца пилотного проекта, в среднем несколько десятков тысяч россиян уже воспользовались услугой, чаще всего кобрендинговой самовывоз используют для смартфонов, телевизоров, кухонной техники, товаров для красоты и здоровья.

«М.видео-Эльдорадо» в этом году впервые консолидировала усилия двух брендов в рамках промокампании «Чёрной пятницы» и запустила общую рекламу – с момента объединения в одну компанию «М.видео» и «Эльдорадо» всегда имели раздельное позиционирование и собственный креатив. Конкуренцию двух брендов за покупателей и выгодные цены иллюстрировало креативное решение, простроенное на эстетике рестлинга.