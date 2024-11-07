Количество московских предпринимателей «ВКонтакте» выросло на 10% год к году

Предприниматели продолжают увеличивать свое присутствие «ВКонтакте». Количество бизнес-сообществ Москвы и Московской области за III квартал 2024 г. выросло на 10% год к году. Активнее всего развиваются бизнесы из категорий транспорт (+27% год к году), а также медицина (+23%) и образование (+20%). Об этом CNews сообщили представители VK.

Пользователи Москвы и Московской области, в свою очередь, активно взаимодействуют с бизнес-сообществами — ищут специалистов по различным услугам, интересуются товарами для дома и ремонта, а также туризмом и отдыхом. Чаще всего пользователи взаимодействуют с сообществами по тематике финансов и страхования и кулинарии.

Общее число подписчиков в региональных бизнес-сообществах за третий квартал 2024 г. выросло на 5,6% год к году. Быстрее всего растет аудитория у компаний в категории «медицина» — на 27%, «дом и ремонт» — на 19%, «товары и услуги для животных» — на 16%.

Инвестиции бизнеса в интернет-рекламу, направленную на жителей Москвы и Московской области, также показывают положительную динамику — на 18% за III квартал 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самой популярной категорией по росту рекламных бюджетов за это время стали товары повседневного спроса — FMCG (рост на 70% год к году). В топе также товары для красоты (+48%), авто и мото (+15%), медицина и здоровье (+12%). Значительный рост по инвестициям занимают рекламные объявления, связанные с предложением заработка (+56%).