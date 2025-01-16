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«VK Реклама» принесла бизнесу в два раза больше целевых действий в 2024 году

Общее количество объявлений на площадках VK в 2024 г. выросло в 2,5 раза год к году, а количество рекламных кампаний в «VK Рекламе» увеличилось более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители VK.

Благодаря развитию рекламных инструментов и автоматизации процессов с помощью ИИ количество целевых действий — продаж, заявок, установок, подписчиков, — которые реклама принесла бизнесу, увеличилось на 116% год к году.

Рекламодатели инвестировали в продвижение товаров и услуг в различных категориях, среди лидеров можно выделить beauty-сегмент. Рост инвестиций в категорию товары для красоты увеличился в 2,7 раза год к году. Рекламодатели также активно вкладывали бюджеты в категории игры и образование.

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VK

Бюджеты рекламодателей в продвижение мобильных приложений в «VK Рекламе» выросли на 20% год к году. Лидером по инвестициям в продвижение стали видеоплееры и редакторы – бюджеты рекламодателей по этим категориям выросли более чем в девять раз. Среди других популярных категорий в 2024 г. отметились: новости и журналы, персонализация, стиль жизни и красота.

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VK

Самой популярной целью продвижения у рекламодателей стало привлечение лидов. Также в «VK Рекламе» настраивали кампании на узнаваемость и охват, клики по рекламе, установки мобильного приложения и привлечение подписчиков в сообщество/канал.

За год количество отправленных лид-форм выросло в 2,8 раза. Благодаря лид-формам пользователи могут оставить в объявлении контакты для заявки на обратную связь, а компании — получить готовых к покупке клиентов. При этом прирост конверсии на вложенный рубль составил 20%.

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VK

Ключевые обновления «VK Рекламы» в 2024 г.

В «VK Рекламе» появились новые возможности для владельцев приложений на Android. Пользователям стало доступно продвижение приложений из AppGallery, а также появилась оптимизация кампаний на события внутри приложений из магазина RuStore.

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Платформа также запустила возможность премиального размещения на самых заметных местах в ключевых медийных проектах VK и в сети партнерских сайтов.

Для рекламодателей расширились возможности охватного продвижения «ВКонтакте» — стало доступно продвижение на широкую аудиторию видеороликов и клипов. Подписаться на сообщество или профиль автора при этом возможно не отрываясь от просмотра контента, прямо из ролика.

Совершенствовались инструменты создания текстовых и визуальных креативов. В «VK Рекламе» появился инструмент для генерации изображений и вертикальных видеокреативов для рекламы, значительно обновился инструмент по автоматическому созданию текстов объявлений.

Одним из знаковых релизов осени 2024 г. стал запуск платформы VK AdBlogger – площадки для взаимодействия авторов и рекламодателей. На платформе рекламодатели могут размещать рекламу у профильных авторов и привлекать клиентов, а авторы сообществ от 1000 подписчиков — получать заявки от бизнеса разного масштаба, размещать рекламу и зарабатывать. К VK AdBlogger уже присоединились более 44 тыс. сообществ, через платформу уже размещено более 110 тыс. публикаций.

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