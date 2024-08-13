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Платформа Nativity для рекламы в Telegram-каналах включена в реестр отечественного ПО

Российская платформа Nativity для рекламы в Telegram-каналах включена в реестр отечественного ПО. Платформа Nativity стала первой компанией в своем сегменте, включенной в реестр отечественного ПО. Платформа была запущена в феврале 2023 г. в рамках технологического импортозамещения ушедших и запрещенных зарубежных рекламных сервисов. Сервис позволяет компаниям размещать промопосты в верифицированных Telegram-каналах, осуществляя автоматическую маркировку рекламы и передачу данных в ОРД.

Функционал платформы позволяет проверять контент Telegram-каналов на безопасность для брендов, оценивать живую аудиторию и наличие ботов в каналах, а алгоритмы — эффективно выбирать стратегию размещения.

«Миссия Nativity — обеспечить доступ российским компаниям к эффективным рекламным технологиям, замещающим ушедшие площадки, и оцифровать рынок рекламы в Telegram-каналах, сделав его максимально прозрачным для брендов и регуляторов», — сказал Владимир Балашов, директор по продукту Nativtiy Tech.

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На будущее у компании запланированы новые релизы, направленные на развитие блока нейросетей, улучшения анализа и определения контента во всем русскоязычном сегменте Telegram. Nativity продолжит ориентироваться на маркетинговые задачи, связанные с оценкой качества площадок, устранением рисков потенциального фрода.

Уже сейчас платформу используют ВТБ, «Т-Банк», «Билайн», «Золотое Яблоко», Synergetic, «ВкусВилл», «Сколково», правительство Москвы.

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