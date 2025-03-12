В России введут лимиты на покупки в интернет-магазинах. Но россиянам это понравится

Власти предложили внедрить в маркетплейсы функцию самозапрета на покупки. Функция пригодится тем, кто хочет радикально сократить траты на покупки в интернете. Также прорабатывается идея по введению лимитов на покупки. На начальном этапе новшество будет экспериментальным.

Купить нельзя сэкономить

Минэкономразвития России рассматривает идею проведения эксперимента по внедрению в популярные в России маркетплейсы функции самозапрета на покупки или их лимитирования, пишет «Прайм». Эксперимент планируется провести совместно с самими торговыми площадками.

Информация об этом содержится в ответе Минэкономразвития на запрос вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова (партия «Новые люди»). Ранее он направлял предложение по внедрению самозапрета на покупки в интернет-магазинах, чтобы россияне могли защитить сами себя от лишних трат и импульсивных покупок, совершаемых на эмоциях.

В ответе министерства на запрос Даванкова сказано, что можно провести соответствующий эксперимент, который, в числе прочего, позволит провести оценку эффективности функции самозапрета или лимита на покупки в маркетплейса. Сроки начала эксперимента в ответе ведомства не раскрываются.

Потенциальная поддержка государства

Маркетплейсы заменили многим россиянам обычные магазины, потому что можно совершать покупки, не выходя из дома, и забирать их в пункте выдачи заказов, которые, как правило, располагаются поблизости, а в некоторых случаях – и вовсе прямо в доме. Также можно запросить доставку курьером и не тратить время на поход до пункта выдачи.

Но удобство шопинга часто приводит к тому, что виртуальная корзина товаров наполняется сверх меры, и в итоге россияне тратят на онлайн-покупки больше, чем планировали. Именно с этим и позволит бороться функция самозапрета, предложенная Даванковым.

В ответе Минэкономразвития на его запрос отмечено, что министерство «концептуально поддерживает» инициативу вице-спикера Госдумы. Также ведомство готово участвовать «в выработке подходов по защите потребителя от возможных социальных и финансовых проблем», пишет «Прайм».

«Полагаем возможным совместно с крупнейшими маркетплейсами провести эксперимент по внедрению функции "самозапрета" на покупки, или установления лимитов на покупки, что позволит на добровольной основе реализовать соответствующий функционал, произвести оценку его эффективности и достаточности в решении обозначенных в письме проблем», – отмечено в ответе Минэкономразвития.

Длительная подготовка

Ни Даванков, ни Минэкономразвития к моменту выхода материала не раскрывали сроки проведения эксперимента, ни дату его начала. Редакция CNews обратилась к представителям самых популярных в России маркетплейсов за комментариями относительно новой инициативы властей и с вопросом об их планах по участию в ней и ожидает ответа. В Ozon, Wildberres и «Яндекс Маркете» от комментариев отказались.

В письме Минэкономразвития также отмечено, что для разработки механизмов, связанных с самозапретом, стоит также «оценить правоприменительную практику после введения в действие законодательных новелл в части "самозапрета" на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов, а также в части запрета участия граждан в азартных играх».

«Вместе с тем обращаем внимание, что разрабатываемое Минэкономразвития России регулирование направлено на широкий круг цифровых платформ, включающих в себя не только маректплейсы, но и иные посреднические цифровые платформы, в том числе содержащие предложения об оказании услуг, выполнении работ», – приводит «Прайм» цитату из письма.

Повсеместный самоконтроль

С 1 марта 2025 г. в России действует самозапрет на получение кредитов. Россияне могут активировать его в «Госуслугах», чтобы лишить самих себя возможности получения ссуд и микрозаймов.

Сделано это с целью борьбы с мошенниками, которые на протяжении многих лет открывают на россиян кредиты против их воли – например, по украденному паспорту или при помощи социальной инженерии. Всего за несколько дней с момента внедрения функции самозапрета на кредиты в личный кабинет на «Госуслугах» ее активировали несколько миллионов россиян.