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Количество веб-атак на онлайн-магазины резко выросло в преддверие праздников

В первой половине декабря 2024 г. зафиксирован существенный рост веб-атак на ряд компаний онлайн-ритейла. Об этом CNews сообщил Алексей Пашков, руководитель направлений WAF и Anti-DDoS ГК «Солар»:

Первого декабря произошел резкий всплеск веб-атак на сайты интернет-магазинов — до 453 тыс. в сутки. В среднем этот показатель не превышает 20 тыс. Отдельно отметим, что суточное количество атак на сайты в декабре этого года более чем в два раза превысило показатели 31 декабря 2023 г. в период предновогодних распродаж. При этом рост веб-атак в декабре того года начался только в конце месяца.

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Это свидетельствует о желании злоумышленников нанести ущерб онлайн-магазинам не только в период распродаж — очевидно, в 2024 г. хакеры решили раньше атаковать интернет-магазины, чтобы лишить бизнес прибыли, а пользователей — их заказов.

Онлайн-магазинам рекомендуется настроить защиту на уровне приложений посредством Web Application Firewall, который включает в себя защиту от DDoS-атак уровня приложений, от ботов и от целевых атак хакеров.

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