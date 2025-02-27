В «Яндексе» рассказали, какие интернет-магазины хотят открыть россияне

Задумываясь об открытии собственных интернет-магазинов, россияне чаще всего рассматривают торговлю одеждой, автозапчастями или косметикой. К такому выводу пришли аналитики «Яндекс Поиска», изучив агрегированные запросы к сервису со словами «открыть» и различными форматами торговли. Полученные данные помогут понять направления и индустрии, интересующие будущих предпринимателей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В топ-10 популярных категорий для онлайн-продажи вошли одежда, автозапчасти, косметика, детская одежда и цветы, замыкают список обувь, игрушки, нижнее белье, мебель и продукты. Активнее всего интернет-торговлей интересуются в городах-миллионниках, причем чем больше площадь мегаполиса, тем выше число таких запросов.

Аналитики также изучили востребованные категории для продажи в обоих форматах — и в онлайне, и в офлайне. Чаще всего ищут информацию об одежде — на это направление приходится 4% от всех запросов на тему торговли соответственно. Вместе с интересом предпринимателей увеличивается и число магазинов одежды в России: по данным Яндекс Карт, на первое февраля 2025 г. их количество достигло 102 тыс., что больше показателей прошлого года на 3%.

В топ-3 направлений также вошли продукты и цветы — 3,5% и 3,2% от всех запросов соответственно. Продолжают рейтинг магазины автозапчастей, пива, табачных изделий, шоурумы и секонд-хенды, замыкают десятку лидеров популярных категорий мясо и овощи-фрукты.

Точки по продаже комнатных растений и инструментов не вошли в рейтинг, однако в 2024 г. градус внимания к ним заметно увеличился по сравнению с 2023 г. — на 40% и 15% соответственно.

Пользователи нередко уточняют, как именно хотят открыть магазин в офлайн-рознице или онлайне — например, запустить «с нуля» или «по франшизе».

Бизнес для регионов

В разных регионах предпочтения отличаются: например, в Воронеже, Краснодаре и Ростове-на-Дону чаще среднего потенциальные предприниматели задумываются о продаже растительной продукции. А жители Москвы больше остальных рассматривают продажу кормов для животных.

Аналитики составили рейтинг городов-миллионники, жители которых больше всего заинтересованы открыть новые магазины. Первые строчки принадлежат Краснодару и Ростову-на-Дону, а Москва и Санкт-Петербург замыкают список.

Рейтинг городов-миллионников по интересу к открытию магазинов: Краснодар; Ростов-на-Дону; Красноярск; Новосибирск; Уфа; Волгоград; Воронеж; Самара; Казань; Челябинск; Омск; Пермь; Екатеринбург; Нижний Новгород; Москва; Санкт-Петербург, по данным поиска «Яндекса», 2024 г.