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Казахстан
Алматы


16.08.2021 «Казахтелеком» растет в 1,5 раза быстрее «Ростелекома» 1
13.07.2021 Крупный российский SAP интегратор выходит на рынок Центральной Азии. NOVARDIS открывает представительство в Казахстане 1
15.04.2021 «Лига цифровой экономики» открыла офис в Минске 1
30.03.2021 Рашит Махат, Powerry: Ключевыми проблемами применения ИИ остаются верность алгоритмов и чистота данных 1
25.12.2020 Accenture «прокачала» школьников в программировании и дизайн-мышлении на «Часе кода» 1
19.11.2020 «Сберсервис» открывает филиал в Казахстане 3
14.09.2020 История успеха: проектирование и строительство золотоизвлекательной фабрики в п.АКСУ, Казахстан 1
21.07.2020 Импортозамещение ВКС в госструктурах затянется на годы 1
25.06.2020 Раскрыта личность загадочного русскоязычного хакера, заработавшего 100 миллионов на доступе к корпоративным сетям 1
28.05.2020 В A-Store внедрена фронт-офисная система Set Retail 10 2
25.05.2020 Simetra и Tech Global выведут аналитическую систему RITM3 на зарубежные рынки 1
12.03.2020 Simetra разработала цифровую платформу для управления транспортными системами 1
18.02.2020 Казахстанский миллионер Кенес Ракишев — в интервью CNews: Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии 1
04.02.2020 «Интеллектуальная безопасность» открыла представительство в Казахстане 1
28.11.2019 «ИКС Холдинг» вышел на рынок Казахстана 1
21.11.2019 МТС объявила о новых назначениях в топ-менеджменте 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 1
12.04.2019 Navitel выпустила обновление карт России, Беларуси и Казахстана 1
29.03.2019 Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС вступило в силу 1
14.02.2019 Акционеры национального оператора пожаловались властям Казахстана из-за 20%-го грабежа 2
09.01.2019 МТС купила крупного облачного провайдера за 2,5 миллиарда 1
09.01.2019 МТС купила одного из крупнейших в России облачных провайдеров 1
29.12.2018 Как Казахстан строит умные города 1
05.12.2018 Системные операторы России и Казахстана усовершенствовали систему информационного обмена 1
28.11.2018 «А+С Транспроект» разработает для Кишинева план устойчивой городской мобильности 1
15.11.2018 Kyocera Document Solutions Russia выходит на рынок Казахстана 1
14.11.2018 ИТ-компании Awara IT и Mindcore объявили о слиянии 1
06.11.2018 Казахстан идет в цифровое общество особым маршрутом 1
17.10.2018 Navitel обновил карты России, Беларуси, Казахстана 1
09.06.2018 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
21.05.2018 Выходящее на ICO такси заявило, что принадлежит экс-жене Ротенберга 1
02.04.2018 «Первый БИТ» осуществил внедрение продукта «1С:Зарплата и управление персоналом для Казахстана» для Fashion Retail Kazakhstan 1
01.03.2018 Navitel обновила карты России, Беларуси и Казахстана 1
05.02.2018 В России и странах ЕАЭС будут ставить цифровые метки на лекарствах и сигаретах. Далее на всех товарах 3
02.02.2018 Россия хочет объединить постсоветские страны на базе блокчейна 1
15.01.2018 В России появилась первая система 3D-слежки за сотрудниками на производстве 1
14.09.2017 Кто и почем перехватывает освободившиеся домены в Рунете 1
14.09.2017 Сервис пассажирских перевозок inDriver начал использовать карты 2ГИС 1
08.09.2017 Qiwi потратила на домен в Рунете десятки тысяч евро 1

Публикаций - 261, упоминаний - 339

Казахстан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 12
Microsoft Corporation 10997 12
SAP SE 3207 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 10
Navitel - Навител Навигатор 252 7
Samsung Electronics 5627 6
IBM 3524 6
Altel - Алтел - телекоммуникационная компания Казахстана 28 6
Казахтелеком 199 5
Merlion - Мерлион 273 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 592 4
SAP CIS - САП СНГ 753 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Cisco Systems 2035 4
Yandex - Яндекс 4098 3
Simetra - А+С Транспроект 39 3
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 67 3
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 67 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 3
Летограф - Letograf 63 3
Verysell - Верисел 90 3
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 441 3
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 3
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 2
Huawei 2723 2
NetApp 484 2
МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-Град 11 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 556 2
VMware 1828 2
Летограф ИТ Консалтинг и услуги 6 2
АйТи 748 2
Золотая Корона 280 2
Астерос Казахстан 2 2
Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 61 2
Аркадия — Разумные Проекты 2 2
VK - Mail.ru Group 2482 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 2
Merlion System Solutions 3 1
Lexmark 54 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 4
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги 6 3
РусславБанк - РСБ 147 3
Uber Technologies 258 2
Uber 257 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Юнистрим - Unistream 166 2
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 30 1
Fashion Retail Kazakhstan - Фэшн Ритейл Казахстан 1 1
Fastlane Ventures 13 1
AAEngineering Group 1 1
TOT Payments - Unifiyed Payments 21 1
Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 5 1
КазТрансГаз 2 1
КазМунайГаз 7 1
СтройГазМонтаж 12 1
Falcorny Capital 1 1
МРСК Юга - Россети Юг 22 1
A-Store 4 1
МосКино - сеть кинотеатров 5 1
Казахстанская компания по управлению электрическими сетями - KEGOC - Kazakhstan Electricity Grid Operating Company 1 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Spencer Stuart International 2 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 5 1
Мордовия Арена - футбольный стадион в Саранске 3 1
Волгоград Арена - футбольный стадион 3 1
Магнолия - сеть супермаркетов 12 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
Fincraft Resources - SAT & Company 9 1
Сбербанк Казахстан 8 1
Отбасы банк - Жилстройсбербанк Казахстана 3 1
ТНК-ВР Холдинг 147 1
QazaqGeography - Казахское Географическое Общество 2 1
ЭксимБанк Казахстан 2 1
Citibank Казахстан 1 1
Банк Позитив Казахстан 1 1
PNB Казахстан - Punjab National Bank 1 1
BP - British Petroleum 48 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 1
Альфа-Банк 1122 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 2
Правительство РФ 2198 2
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Росинфокоминвест 39 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 1 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство здравоохранения Республики Казахстан 4 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство внутренних дел Республики Казахстана - МВД РК 4 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство финансов республики Республики Казахстан 5 1
Правительство Республики Казахстан 8 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство связи и информации Республики Казахстан - МСИ РК 9 1
Администрация города Челябинска 1 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 1
Росинфокоминвест - Tech Global 2 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 1
ПФР Департамент информационных технологий 102 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 4 1
Национальная телекоммуникационная ассоциация Казахстана 1 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 4
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 3
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 2
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 2
3G - Стандарт мобильной связи 3699 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 533 2
КСОТ - Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом 3 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 2
Big Data - Большие данные 1136 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 1
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 37 1
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 1
CORD - Central Office Re-architected as a Datacenter 2 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 70 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 213 1
Google Android 10750 11
Apple iOS 5741 7
R-Style Softlab - RS-Bank 228 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 10 2
1С:WMS Логистика. Управление складом 27 2
Symbian OS 755 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 2
Microsoft Azure Stack 56 2
АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 14 2
МТС Cloud - CloudMTS 125 2
Microsoft Windows 10 6602 2
PayOnline - электронная платёжная система 51 1
Казахтелеком ЦОД 1 1
Mobli - социальная сеть 5 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 113 1
1С:Бухгалтерия 393 1
TriPlay 4 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 336 1
Microsoft Dynamics 192 1
Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 1
SAP IAM - SAP Identity and Access Management 6 1
SAP MDM - SAP Master Data Management 13 1
Amazon EC2 - Amazon Elastic Cloud Compute 99 1
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 10 1
Летограф Бонапарт 2 1
Летограф Основа 9 1
Летограф Ансамбль 2 1
SAP Mobilizer - SAP Sybase 365 Mobiliser Platform 3 1
NEC 5000IPS Trunk Radio 2 1
SUMP - Sustainable Urban Mobility Plan 1 1
eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 11 1
RCNTEC Auth.AS - Сервис двухфакторной аутентификации 12 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
RCNTEC RCS - Resilient Cloud Storage - Полибайт 10 1
Microsoft Windows Phone Store 54 1
Золотая Корона - Денежные переводы 61 1
CSI Set Prisma 12 1
Bentley iTwin Services 4 1
Худавердян Тигран 66 3
Мякишева Марина 84 2
Есекеев Куанышбек 33 2
Шоржин Валерий 32 2
Беттгер Кристиан 11 2
Казак Максим 95 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Путин Владимир 1820 2
Волож Аркадий 181 2
Прозоровский Василий 40 2
Фролова Светлана 41 2
Антонян Эмин 2 1
Зацаринный Михаил 1 1
Ахмедов Руслан 1 1
Одинцов Александр 2 1
Крутой Игорь 12 1
Зои Майк 7 1
Демьянова Елена 7 1
Таланов Константин 1 1
Голяндрина Мария 4 1
Титова Татьяна 1 1
Айнура Куатбек 1 1
Карапетян Карен 6 1
Френкель Лев 46 1
Тойчибеков Данияр 3 1
Самойлов Роман 3 1
Серый Дмитрий 3 1
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 10 1
Masakazu Uchikura - Масаказу Учикура 5 1
Дробышевский Михаил 50 1
Абасалиев Марат 9 1
Лосев Сергей 43 1
Fxmsp 6 1
Рахметов Руслан 23 1
Корня Алексей 73 1
Халин Дмитрий 52 1
Ротенберг Аркадий 42 1
Юсупов Реваз 22 1
Дворкович Аркадий 169 1
Ракишев Кенес 30 1
Казахстан - Республика 2618 171
Россия - Российская федерация - РФ 57124 113
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 68
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 66
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 54
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 42
Россия - СФО - Новосибирск 1954 40
Украина 3344 29
Беларусь - Белоруссия 2079 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 14
Россия - ПФО - Казань 1507 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 10
Казахстан - Нур-Султан - Астана 184 8
Казахстан - Южно-Казахстанская область - Туркестанская область 13 7
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 7
Индия - Республика 2156 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 6
Россия - Забайкальский край 356 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 5
Германия - Федеративная Республика 3606 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 4
Россия - Иркутская область 536 4
Восточная Европа 1667 4
Казахстан - Западно-Казахстанская область 10 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 4
Казахстан - Восточно-Казахстанская область 10 4
Россия - Новгородская область 281 4
Россия - Красноярский край 657 4
Россия - ПФО - Самара 1285 3
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 3
Казахстан - Северо-Казахстанская область 4 3
Россия - Краснодар 1031 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 3
Россия - Владивосток 864 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 593 3
Россия - Приморский край - Приморье 604 3
Россия - Сахалинская область 432 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 3
POI - points of interest 60 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
КСОДД - Комплексной схемы организации дорожного движения 6 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 90 2
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
Ордена СССР - Орденская система СССР 11 1
УК РК - Уголовный кодекс Казахстана 2 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 15 1
Киберщит Казахстана - Концепция кибербезопасности 1 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 1
Русский мост - Мост на остров Русский 1 1
Русский язык 966 1
Автомагистраль Р-256 (М-52) Чуйский тракт - Федеральная автомобильная дорога по маршруту Новосибирск-Новоалтайск-Бийск-Майма-государственная граница с Монголией 2 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 1
ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 4 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
Цифровой Казахстан - Государственная программа 8 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 1
Forbes - Форбс 441 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
The Bell - Издание 34 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
The Guardian - Британская газета 189 1
Муз-ТВ - телеканал 25 1
IDC - International Data Corporation 2708 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
CNews Analytics 1988 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 12 1
НАН РК - Национальная академия наук Республики Казахстан 1 1
Цифровая повестка в эпоху глобализации - форум 2 2
Docflow 58 2
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
SAP Forum 28 1
SAP UP 5 1
Час кода - международное движение 11 1
Trimble Tekla BIM Awards 1 1
SAP Show 1 1
SAP World Tour 2 1
Зимние Азиатские игры 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754636, в очереди разбора - 658332.
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