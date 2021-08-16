Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Казахстан
Алматы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 261, упоминаний - 339
Казахстан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Худавердян Тигран 66 3
|Мякишева Марина 84 2
|Есекеев Куанышбек 33 2
|Шоржин Валерий 32 2
|Беттгер Кристиан 11 2
|Казак Максим 95 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Путин Владимир 1820 2
|Волож Аркадий 181 2
|Прозоровский Василий 40 2
|Фролова Светлана 41 2
|Антонян Эмин 2 1
|Зацаринный Михаил 1 1
|Ахмедов Руслан 1 1
|Одинцов Александр 2 1
|Крутой Игорь 12 1
|Зои Майк 7 1
|Демьянова Елена 7 1
|Таланов Константин 1 1
|Голяндрина Мария 4 1
|Титова Татьяна 1 1
|Айнура Куатбек 1 1
|Карапетян Карен 6 1
|Френкель Лев 46 1
|Тойчибеков Данияр 3 1
|Самойлов Роман 3 1
|Серый Дмитрий 3 1
|Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 10 1
|Masakazu Uchikura - Масаказу Учикура 5 1
|Дробышевский Михаил 50 1
|Абасалиев Марат 9 1
|Лосев Сергей 43 1
|Fxmsp 6 1
|Рахметов Руслан 23 1
|Корня Алексей 73 1
|Халин Дмитрий 52 1
|Ротенберг Аркадий 42 1
|Юсупов Реваз 22 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Ракишев Кенес 30 1
|Forbes - Форбс 441 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
|The Bell - Издание 34 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|The Guardian - Британская газета 189 1
|Муз-ТВ - телеканал 25 1
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
|ВолГУ - Волгоградский государственный университет 12 1
|НАН РК - Национальная академия наук Республики Казахстан 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754636, в очереди разбора - 658332.
Создано именных указателей - 46342.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754636, в очереди разбора - 658332.
Создано именных указателей - 46342.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru