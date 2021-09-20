Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft SharePoint Server
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 103, упоминаний - 177
Microsoft SharePoint Server упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Курьянов Сергей 147 6
|Прянишников Николай 210 3
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
|Романов Дмитрий 53 2
|Алёшин Дмитрий 9 2
|Потапенко Михаил 42 2
|Лямин Алексей 8 2
|Невинчаный Александр 18 2
|Евтушенко Алексей 28 2
|Рыжиков Сергей 96 2
|Бар-Бирюкова Мария 62 2
|Демидов Михаил 125 2
|Мучник Феликс 33 1
|Мякишева Марина 84 1
|Еремеев Сергей 17 1
|Белик Сергей 15 1
|Попова Мария 77 1
|Ефимов Альберт 37 1
|Степанов Антон 56 1
|Заединов Руслан 40 1
|Рябинков Артем 17 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Татаринов Кирилл 31 1
|Elop Stephen - Элоп Стивен 152 1
|Староверов Денис 14 1
|Быстров Константин 19 1
|Turner Kevin - Тернер Кевин 24 1
|Волков Роман 13 1
|Цветков Александр 11 1
|Ермаков Иван 5 1
|Лукин Глеб 13 1
|Князев Алексей 6 1
|Разгуляев Валерий 18 1
|Бахтиаров Алексей 21 1
|Сафронов Юрий 61 1
|Соловьев Игорь 35 1
|Трещук Андрей 21 1
|Аксельрод Александр 40 1
|Путин Владимир 1826 1
|Мельникова Анастасия 166 1
|ZDnet 381 2
|Thomson Reuters - Рейтер 1735 1
|ComputerWorld 92 1
|InformationWeek 101 1
|IDC - International Data Corporation 2720 5
|Gartner 2192 5
|ARC Advisory Group 15 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762770, в очереди разбора - 666458.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762770, в очереди разбора - 666458.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru