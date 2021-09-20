Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Microsoft SharePoint Server


20.09.2021 Softline помогает Bonava внедрять новые информационные системы для взаимодействия внутри и между подразделениями 2
21.04.2020 Microsoft залатала более сотни опасных дыр в Windows, Office и Explorer 1
19.03.2020 Мегазакупка ПО Microsoft для «Росатома» сорвана. За 2,4 миллиардами не пришел никто 1
28.01.2019 ВТБ строит внутренний интернет со стартовой ценой в 96 миллионов 2
22.08.2018 Власти Израиля пригрозили отказаться от ПО Microsoft - слишком дорого. Опрос 1
14.08.2018 «ДЛЛ Лизинг» выполнила требования российского законодательства с помощью облака LanCloud 1
18.06.2018 «Аквион» снизил затраты на документооборот SharePoint на 40% 1
10.01.2018 «Роснефть» закупает ПО Microsoft на 630 миллионов 1
29.09.2016 Eset представила новое поколение защиты серверов совместной работы 3
10.05.2016 Газпромбанк внедрил информационно-поисковую систему для работы с внутренними нормативными документами 1
07.03.2016 Pony Express преобразила свою систему продаж 1
22.12.2015 Как мировой лидер в производстве спорткаров выстроил ИТ-инфраструктуру с нуля 1
30.07.2015 «Ай-Теко» создала систему управления цифровыми активами для Сбербанка 1
28.01.2015 Microsoft перевозит Windows Azure в российские ЦОДы 1
23.12.2014 «Лама» внедрила СЭД на платформе SharePoint с помощью Softline 2
09.12.2014 Microsoft благословил клиентов, уходящих в Google 1
21.11.2014 Розница: правила антикризисной информатизации 2
13.08.2014 Microsoft устранила 37 уязвимостей и добавила в Windows символ рубля 2
27.05.2014 Вышла новая версия Abbyy Recognition Server 1
08.04.2014 На развитие информационной системы органов прокуратуры РФ выделят до 280,3 млн руб. 1
18.03.2014 СЭД на базе WSS Docs 4 объединила 28 предприятий ТМК 2
04.03.2014 «Лаборатория Касперского» запатентовала технологию обеспечения бесперебойной работы приложения в кластере 1
29.01.2014 Росимущество ввело в эксплуатацию систему персонифицированного управления госимуществом на базе Microsoft Dynamics СRM 1
22.01.2014 Softline перевела корпоративный портал TUI Russia на новую платформу Microsoft 3
18.10.2013 «Лаборатория Касперского» обновила Kaspersky Security для SharePoint Server 4
09.10.2013 «Корус Консалтинг» предлагает СЭД на базе Microsoft SharePoint Server в аренду 3
26.09.2013 Kaspersky Security для SharePoint Server поддерживает Microsoft SharePoint 2013 3
13.09.2013 Бракованное обновление Microsoft нарушило работу почтовой программы в Windows 1
10.07.2013 Eset выпустила антивирус для Microsoft SharePoint Server 6
25.06.2013 Microsoft пополнила Windows Azure решениями Oracle 1
21.06.2013 Microsoft зарегистрировала CRM-решение GMCS для госсектора 1
17.04.2013 Оборот Digital Design по итогам 2012 г. превысил 1 млрд руб. 1
15.04.2013 АМИ модернизировала ИТ-инфраструктуру ЛугГМУ 1
09.04.2013 Вышла предрелизная версия Eset NOD32 Security для Microsoft SharePoint Server 3
11.12.2012 Microsoft открыла в Москве первый в России центр сертификационного тестирования Prometric 1
29.11.2012 АМИ построила ИТ-инфраструктуру для НПК «Горные машины» 1
27.11.2012 Microsoft поднимает цены на популярные лицензии 1
21.11.2012 Softline выпустила новую редакцию корпоративного портала DeskWork для малого бизнеса 1
30.10.2012 Олимпиада Сочи 2014: есть, где развернуться ИТ 1
25.09.2012 «Ферреро Руссия» совершенствует корпоративный интранет-портал с помощью TopS BI 1

Публикаций - 103, упоминаний - 177

Microsoft SharePoint Server упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 65
Docsvision - ДоксВижн 774 12
Softline - Софтлайн 1474 10
Корус Консалтинг ГК 805 10
ЭОС - Электронные офисные системы 987 9
TerraLink - ТерраЛинк 183 9
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 241 8
Oracle Corporation 3350 7
IBM 3544 6
Ланит ГК 1157 6
SAP SE 3215 5
West Concept - Вест Концепт 53 5
АйТи 752 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 5
iTeco - Ай-Теко 717 4
Dell EMC 2405 4
3748 3
Abbyy 795 3
Amazon Inc - Amazon.com 1471 3
GMCS 222 3
ESET 989 3
VMware 1829 3
InterTrust - ИнтерТраст 232 3
Google LLC 7154 3
1С-Битрикс 345 3
Крок 1220 3
Directum - Директум 645 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS 75 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 489 2
LanCloud - ЛанКлауд 36 2
HP Inc. 2914 2
NortonLifeLock (Symantec) 779 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 2
NetApp 485 2
OpenText 160 2
ГКС - Группа компаний Систематика 195 1
ESG - Enterprise Strategy Group 95 1
Competentum - Компетентум 15 1
Oracle Siebel 130 1
Maykor - Мэйкор 259 1
Пионер ГК 9 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 2
Ferrero SpA - Ферреро Руссия 7 2
Связной ГК 878 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 2
Нордеа Банк 49 1
О’Кей - Сеть магазинов 60 1
Возрождение - Коммерческий банк 99 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
TÜV Rheinland Group 63 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Yves Rocher - Ив Роше 29 1
Ригла - аптечная сеть 47 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
Обувь России 27 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
Aston Martin 12 1
KupiVip 75 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 30 1
Росатом АтомЭнергоСбыт 3 1
ФИЗИКОН - издательство цифрового образовательного контента в России 7 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
Белый Ветер 54 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
ВТБ24 583 1
Россети ПАО 168 1
Роснефть НК 367 1
Транснефть 159 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Pony Express 55 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Президент Российской Федерации 1439 1
Росатом АтомКомплект 1 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Федеральное казначейство России 766 1
Роснано 456 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 20 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 10
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 6
Microsoft License Subscription - Лицензионная политика 38 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1004 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
DjVu - технология сжатия изображений с потерями 68 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 1
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 49 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 187 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 573 1
ISV - Independent Software Vendors - Независимые поставщики ПО 60 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 180 1
Enterprise portal - Корпоративный портал - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 21 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 62 1
Workflow - Поток работ 57 1
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 137 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 66 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
Диаграмма Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, график Ганта, календарный график 25 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 138 1
ISO 9000 - стандарты менеджмента качества 29 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Фишинг - Phishing 97 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 830 37
Microsoft SQL Server 795 21
Microsoft Office 1942 18
Microsoft Dynamics CRM 388 17
Microsoft Exchange Server 209 17
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 11
Microsoft Azure 1171 11
Microsoft Lync 272 8
Microsoft Windows 10 6645 7
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 453 6
Microsoft Outlook 645 6
ЭОС EOS for SharePoint 112 6
Microsoft Dynamics NAV 174 5
Kaspersky Internet Security 289 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 5
Microsoft SharePoint 2007 60 5
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 114 5
Microsoft Office 365 769 5
Microsoft Dynamics 194 5
Microsoft Visual Studio 170 5
Microsoft Exchange 682 4
Microsoft Visio 67 4
Microsoft Windows 7 1662 4
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 4
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 161 4
Microsoft Project 50 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 3
Microsoft Project Server 11 3
Microsoft Office 2010 108 3
SQL - Язык программирования 434 3
Microsoft Windows 853 3
Google Android 10751 3
Abbyy Recognition Server 45 3
Amazon EBS - Amazon Elastic Block Store 19 2
OpenText Documentum 190 2
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 62 2
Microsoft Windows 8 1228 2
LanCloud Cloud SharePoint 5 2
Microsoft Power BI 113 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
Курьянов Сергей 147 6
Прянишников Николай 210 3
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Романов Дмитрий 53 2
Алёшин Дмитрий 9 2
Потапенко Михаил 42 2
Лямин Алексей 8 2
Невинчаный Александр 18 2
Евтушенко Алексей 28 2
Рыжиков Сергей 96 2
Бар-Бирюкова Мария 62 2
Демидов Михаил 125 2
Мучник Феликс 33 1
Мякишева Марина 84 1
Еремеев Сергей 17 1
Белик Сергей 15 1
Попова Мария 77 1
Ефимов Альберт 37 1
Степанов Антон 56 1
Заединов Руслан 40 1
Рябинков Артем 17 1
Прозоровский Василий 40 1
Татаринов Кирилл 31 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 152 1
Староверов Денис 14 1
Быстров Константин 19 1
Turner Kevin - Тернер Кевин 24 1
Волков Роман 13 1
Цветков Александр 11 1
Ермаков Иван 5 1
Лукин Глеб 13 1
Князев Алексей 6 1
Разгуляев Валерий 18 1
Бахтиаров Алексей 21 1
Сафронов Юрий 61 1
Соловьев Игорь 35 1
Трещук Андрей 21 1
Аксельрод Александр 40 1
Путин Владимир 1826 1
Мельникова Анастасия 166 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 3
Швеция - Королевство 754 2
Украина 3372 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Европа Западная 614 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Томск 450 1
Литва - Литовская Республика 329 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Эстония - Эстонская Республика 416 1
Нидерланды 975 1
Россия - Сочи 912 1
Испания - Королевство 1255 1
Монголия 172 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Казахстан - Алматы 264 1
Великобритания - Лондон 820 1
Америка 460 1
Казахстан - Республика 2632 1
Европа 3759 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Дания - Королевство 371 1
Норвегия - Королевство 429 1
Финляндия - Финляндская Республика 817 1
Восточная Европа 1679 1
Россия - Новосибирская область 815 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
Израиль 721 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 2
Образование в России 337 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Федеральное законодательство 254 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 97 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Русский язык 983 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 1
ZDnet 381 2
Thomson Reuters - Рейтер 1735 1
ComputerWorld 92 1
InformationWeek 101 1
IDC - International Data Corporation 2720 5
Gartner 2192 5
ARC Advisory Group 15 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CeBIT 86 1
Docflow 58 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762770, в очереди разбора - 666458.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще