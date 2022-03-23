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23.03.2022 Wildberries выпустил важное обновление в приложении для партнерских грузоперевозок WBDrive 1
22.12.2020 СДЭК построит сеть самообслуживания совместно с Omnic 1
11.12.2020 CDEK ID: логистическая компания СДЭК выдает посылки без паспорта 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1
23.11.2020 Товары из магазинов «Вконтакте» доставит «Такси Вконтакте» 1
23.11.2020 СДЭК запустила услугу онлайн-платежей вместе с Pikassa 1
11.11.2020 СДЭК запустила новый сервис по возврату товаров в интернет-магазин Asos 1
19.10.2020 «СДЭК» запустила чат-бот с искусственным интеллектом 1
06.10.2020 Доставкой продукции сети «Дочки-сыночки» займется 5Post 1
24.09.2020 Яндекс Go открывает сеть складов и новый сервис доставки для партнеров Яндекса на рынке e-commerce 1
19.08.2020 5Post доставит продукцию iHerb 1
12.08.2020 К «СберЛогистике» теперь можно подключиться через «Яндекс.кассу» 1
03.08.2020 ФРИИ увеличил свою долю в финтех-компании PimPay до 15% 1
27.07.2020 «Связной» и «Ситимобил» запустили экспресс-доставку техники 1
20.07.2020 5Post создаст собственную сеть пунктов выдачи заказов 1
14.07.2020 «Яндекс» представил алгоритм маршрутизации для курьерских служб 1
20.05.2020 Group-IB исследовала мошенническую схему с фейковыми курьерскими сервисами 1
30.04.2020 «Ситимобил» начал доставлять заказы «Сбермаркета» в Москве 1
29.04.2020 В «Сколково» начал работать робот-курьер «Яндекс.Ровер» 1
24.04.2020 «Курьер сервис экспресс» внедрил новые ИТ-решения бесконтактной доставки 1
24.04.2020 Почта России переходит на электронные извещения 1
10.04.2020 «Сберлогистика» запустила технологию бесконтактной доставки 1
09.04.2020 ИИ-платформа Naumen Erudite вошла в реестр отечественного ПО 1
08.04.2020 Количество заказов такси «Ситимобил» через VK Taxi превысило миллион 1
06.04.2020 Gett доставит на дом заказы из постаматов Pickpoint 1
01.04.2020 Сервис доставки в мобильном приложении Сбербанка стал доступен в 22 регионах России 1
19.03.2020 Aliexpress поддержит российский бизнес, отменив комиссию для продавцов 1
03.03.2020 Почта России и «Яндекс.Маркет» запустили подключение интернет-магазинов к доставке 1
30.01.2020 Сбербанк и «Сберлогистика» запустили сервис доставки в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» 1
27.01.2020 10 разрушительных тенденций в ИТ на 2020 год 1
09.01.2020 «Почта России» обновила сервис электронных уведомлений о вручении 1
16.12.2019 «Сберлогистика» и Hermes Russia договорились о сотрудничестве 1
09.12.2019 Услуги «Доставка» и «Грузовой» стали доступны корпоративным клиентам «Яндекс.Такси» 1
04.12.2019 TSC Business monitoring включена в реестр отечественного ПО 1
13.11.2019 «Почта России» утроила выручку через цифровые каналы 1
11.10.2019 Почта России запустила продуктовый сервис для интернет-торговли 1
11.10.2019 Обновление ПО парализовало работу «Почты России» 1
29.08.2019 «Яндекс.такси» начало доставлять посылки 1
12.08.2019 IBM научилась взламывать чужие корпоративные сети с помощью курьерской доставки 1
24.07.2019 Власти хотят вдвое увеличить дань за посылки из иностранных интернет-магазинов 1

Публикаций - 86, упоминаний - 86
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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