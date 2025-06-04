Искусственный интеллект помогает СДЭК находить потерянные посылки

Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК внедрил новый инструмент на основе искусственного интеллекта для поиска потерянных грузов. Новая система позволяет находить пропавшие отправления по фотографиям и описанию, значительно ускоряя процесс их возврата владельцам. Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

«Раньше сотрудникам приходилось вручную искать нужный товар среди сотен неопознанных грузов – например, черные кроссовки 36-го размера среди множества других посылок. Теперь достаточно загрузить фотографию потерянного предмета, и ИИ автоматически найдет наиболее подходящие варианты из базы данных», – сказал Николай Пахомов, руководитель департамента логистических продуктов СДЭК.

Система анализирует как изображения, так и текстовые описания, предлагая несколько возможных совпадений. Это особенно актуально для случаев, когда груз был обнаружен на складе и его владелец неизвестен.

Технологии компьютерного зрения уже применяются мировыми лидерами логистики. Например, Amazon использует аналогичные решения для автоматической сортировки возвратов, определяя дальнейшую судьбу товара – повторная продажа, уценка или утилизация.

«Пока наш ИИ решает более узкую задачу – помогает находить потерянные посылки. Но в перспективе мы рассматриваем возможность внедрения более сложных систем, таких как предиктивное обслуживание автопарка или автоматизация управления закупками», – отметил Николай Пахомов.