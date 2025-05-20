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Пахомов Николай


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 Посылки будут приезжать быстрее: СДЭК первым в России перешел на календарные сроки доставки 1
05.05.2025 Россияне выбирают онлайн: СДЭК фиксирует рост дистанционное оформление посылок 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Пахомов Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3048 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 157 2
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 124 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 88 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52837 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1042 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11547 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5316 1
Россия - РФ - Российская федерация 149019 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 285 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7368 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1603 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1272 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362425, в очереди разбора - 754625.
Создано именных указателей - 175606.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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