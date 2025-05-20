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Пахомов Николай
УПОМИНАНИЯ
|20.05.2025
|Посылки будут приезжать быстрее: СДЭК первым в России перешел на календарные сроки доставки 1
|05.05.2025
|Россияне выбирают онлайн: СДЭК фиксирует рост дистанционное оформление посылок 1
Пахомов Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Amazon Inc - Amazon.com 3048 1
|СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 157 2
|Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 124 1
|FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 88 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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