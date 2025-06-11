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СДЭК внедряет искусственный интеллект для прогнозирования грузопотока с точностью 98%

Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК объявил о внедрении технологий искусственного интеллекта для прогнозирования грузопотока. Новая система уже демонстрирует точность до 98% при планировании доставки на следующий день, включая формирование оптимальных курьерских маршрутов. Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

«Логистика становится слишком сложной для управления вручную – ИИ берет на себя аналитику, прогнозирование и оптимизацию процессов. Уже сейчас мы с высокой точностью предсказываем объем заказов и выстраиваем маршруты, а в будущем роль человека сведется в первую очередь к контролю и корректировке работы алгоритмов», – сказал Николай Пахомов, руководитель департамента логистических продуктов СДЭК.

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цифровизация

Помимо прогнозирования грузопотока, компания СДЭК активно использует искусственный интеллект для автоматического распознавания документов и поиска потерянных отправлений. Система анализирует изображения, определяет тип накладных и распределяет их для дальнейшей обработки, а также помогает находить пропавшие грузы по фотографиям и описаниям.

Внедрение искусственного интеллекта – часть стратегии СДЭК по цифровой трансформации логистики. Компания продолжает развивать ИИ-решения, чтобы сделать доставку еще более точной, быстрой и удобной для клиентов.

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